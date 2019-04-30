«Полыхнуло в апреле»: белорусские шахтеры вышли на забастовку 30.04.2019, 14:59

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Шахтеры пешком добрались до Минска, чтобы донести свои требования до правительства

В 1991 году шахтеры пешком добрались до Минска, чтобы донести свои требования до правительства.

Итак, полыхнуло в апреле 1991-го. Первым начал Минск, где сотни тысяч митингующих рабочих вышли на площадь Ленина (теперь «Плошча Незалежнасці») с требованием повышения уровня жизни.

Как рассказал девять лет назад «Салiдарнасцi» один из отцов-основателей независимого профсоюзного движения в Беларуси Василий Юркин, житель Солигорска:

– Мы были к этому готовы. В тот же день собрались у Ивана Юргевича, решив, что должны не просто поддержать эту акцию, а поднять людей на забастовку и выйти со своими требованиями.

И зачитал из своей «тетради воспоминаний»: «…В ночь перед забастовкой мы собрались на квартире у Юргевича и приняли решение: завтра поднимаем рудники. Рабочие откликнулись.

Город такого еще не видел: на центральную площадь со всех четырех рудоуправлений и шахтостроительного треста прямо со смены съехались подземщики – в красных касках и робах. Всего – примерно 2,5 тысячи человек. Представители городской власти и администрации предприятий попрятались по кабинетам. На площади был избран городской стачечный комитет, в котором сопредседателями избрали Ивана Юргевича и Василия Юркина.

На каждом предприятии тоже были созданы стачечные комитеты. Самое поразительное, что в эти стачкомы не привлекли ни одного функционера из государственного профсоюза. И это была оценка их деятельности.

Солигорск стоял, даже когда столица забастовку уже прекратила.

К нам обратились железнодорожники Орши – прислали письмо, что в отношении их соратников власти развернули репрессии (во время акций протеста об улучшении уровня жизни местные рабочие перекрыли железнодорожные пути сообщения). Стачком принял решение, что для отслеживания ситуации отправит туда представителей, а шахтеры заявили, что не оставят братьев в беде, и что не прекратят забастовку, пока не закончится прессинг в отношении оршанских железнодорожников.

Противостояние бастующих и властей продолжалось примерно месяц. В итоге все арестованные в Орше были освобождены, причем без последствий. Это было наше основное требование. Кроме того, весь этот период стачком вел переговоры с местной и республиканской властью. Да, тогда мы добились не всех поставленных целей, но люди поняли главное – вместе мы сила».

Из этой забастовки солигорские горняки вышли лишь в начале мая.