ЧМ по хоккею в первом дивизионе: Южная Корея выиграла Словению и вышла на первое место в группе 30.04.2019, 17:23

Сегодня Беларусь сыграет со сборной Венгрии.

В Нур-Султане в рамках чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А сборная Южной Кореи выиграла второй матч подряд — на этот раз поверженной оказалась команда Словении, пишет "Прессбол".

Южная Корея — Словения — 5:3

Шайбы: 1:0 — Ким Ки Сун (4.35). 1:1 — Родман (8.32). 1:2 — Ограженсек (12.05). 1:3 — Саболич (16.03). 2:3 — Ким Вон Жун (27.40). 3:3 — Ким Сан Вук (29.32). 4:3 — Ким Юн Су (30.08). 5:3 — Ши Сан Юн (59.22, п.в.).

Группа "А". Южная Корея — 6 очков (2 игры), БЕЛАРУСЬ — 3 (1), Казахстан — 3 (1), Литва — 0 (1), Словения — 0 (2), Венгрия — 0 (1).