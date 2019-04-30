закрыть
30 апреля 2019, вторник, 17:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

ЧМ по хоккею в первом дивизионе: Южная Корея выиграла Словению и вышла на первое место в группе

  • 30.04.2019, 17:23

Сегодня Беларусь сыграет со сборной Венгрии.

В Нур-Султане в рамках чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1А сборная Южной Кореи выиграла второй матч подряд — на этот раз поверженной оказалась команда Словении, пишет "Прессбол".

Южная Корея — Словения — 5:3

Шайбы: 1:0 — Ким Ки Сун (4.35). 1:1 — Родман (8.32). 1:2 — Ограженсек (12.05). 1:3 — Саболич (16.03). 2:3 — Ким Вон Жун (27.40). 3:3 — Ким Сан Вук (29.32). 4:3 — Ким Юн Су (30.08). 5:3 — Ши Сан Юн (59.22, п.в.).

Группа "А". Южная Корея — 6 очков (2 игры), БЕЛАРУСЬ — 3 (1), Казахстан — 3 (1), Литва — 0 (1), Словения — 0 (2), Венгрия — 0 (1).


популярное за неделю

Мнение

Сайт «Хартия-97» нужно сохранить любой ценой
Сайт «Хартия-97» нужно сохранить любой ценой Наталья Радина
Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип