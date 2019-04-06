Завтра топливо в Беларуси подорожает в седьмой раз 9 6.04.2019, 17:27

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Предыдущее подорожание состоялось ровно неделю назад.

Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси с 7 апреля вновь увеличиваются на 1 копейку, сообщили в концерне "Белнефтехим", cообщает "Интерфакс".

"В соответствии с принятой концерном политикой сдерживания цен на автомобильное топливо розничные цены на АЗС с 7 апреля 2019 г. увеличиваются на 1 копейку", - говорится в сообщении на официальном сайте "Белнефтехима".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,5, АИ-95-К5-Евро – Br1,61, АИ-98-К5-Евро – Br1,82, ДТ – Br1,61.

Это седьмое подорожание автотоплива в текущем году, предыдущее состоялось 31 марта.

В 2018 году "Белнефтехим" 27 раз повышал цены на автотопливо, за год они выросли почти на 19% при росте цены импорта нефти в эквиваленте белорусского рубля на 37%.