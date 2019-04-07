Тереза Мэй: Brexit ускользает из рук

Тереза Мэй: Brexit ускользает из рук3
- 7.04.2019, 9:06
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Британия может не покинуть Европейский Союз.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что существует риск того, что страна не сможет покинуть Европейский Союз.
По ее словам, Brexit может "ускользнуть из рук", если парламент не поддержит сделку с ЕС, передает The Guardian.
"Поскольку парламент ясно дал понять, что остановит выход Великобритании из страны без сделки, у нас теперь остается жесткий выбор: покинуть Европейский союз с соглашением или вообще не выходить из ЕС", - заявила Мэй.
Напомним, что 29 марта парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение премьера Терезы Мэй, согласованное с Брюсселем об условиях выхода из Европейского Союза.
23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.