Бурлящая Ингушетия Олег Панфилов, «Крым. Реалии»

7.04.2019, 10:29

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За событиями в республике наблюдает весь Северный Кавказ.

В минувшую среду в столице Ингушетии 65-летний Ахмед Барахоев был арестован по решению суда на 10 суток. Его обвинили в проведении публичной акции без согласования с властями, хотя существует много подтверждений и свидетельств того, что обвинение ложное.

Арест 65-летнего старейшины – чрезвычайное событие для Кавказа и Ингушетии, Ахмед Барахоев был одним из активных участников акций протеста почти с самого начала, когда стало известно о том, что главы Ингушетии и Чечни подписали втайне документ о передаче части территории под контроль Грозного. Еще в конце января 2013 года Рамзан Кадыров завизировал закон «Об образовании муниципального образования Сунженский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района и сельского поселения», в соответствии с которым ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии должен перейти под юрисдикцию Чечни. Через пару месяцев аппетит разгорелся, и Кадыров потребовал включить в состав Чечни еще и ингушский населенный пункт Аршты.

События происходили по нарастающей: 1 августа 2014 года на территории Ингушетии рядом с административной границей с Чечней произошла драка со стрельбой между ингушскими и чеченскими силовиками. В августе 2018 года чеченские дорожники начали строить дорогу, утверждая, что это их территория. 26 сентября прошлого года Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Через неделю в социальных сетях появились первые призывы к ингушам защитить свою землю, чтобы не допустить голосования в парламенте Ингушетии за закон о новых границах.

Юнус-Бек Евкуров (л) и Рамзан Кадыров

Ранним утром 4 октября 2018 года у здания парламента начали собираться жители Ингушетии из разных районов республики. Тогда появилась информация о первом противостоянии с полицией, которая ограничила въезд в Магас с федеральной трассы «Кавказ». Когда силовики заблокировали дорогу в Магас, участники акции пошли в центр ингушской столицы пешком.

Неожиданно, в тот же день, Конституционный суд Ингушетии встал на сторону протестующих, практически сорвав голосование в парламенте в связи с тем, что такие вопросы должны решаться на референдуме. Председатель Конституционного суда Ингушетии заявил: «Позиция ингушского народа является абсолютно законной и справедливой в этом вопросе. Кто угодно может выступать и говорить ради каких-то благ или должностей – история всех рассудит и осудит. Но нет у них права говорить о том, что мы не правы. Каждый ингуш знает это на подсознательном уровне».

В Москве восприняли с огромной настороженностью события в Магасе, особенно после того, как вышедший к протестующим глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров был освистан, а полиция, желая утихомирить людей, начала стрелять в воздух. Тогда же Евкуров в первый раз пригрозил, что предпримет все меры для силового разгона протестующих. В ответ люди остались на ночь: поставили палатки, расстелили коврики для молитвы, разожгли костры для обогревал, сочувствующие к ним стали свозить продукты. Руководитель правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов сообщил, что на площади остались на ночь около тысячи человек. Через день на площади уже было около 13 тысяч человек. В ответ власти отключили мобильный интернет, чтобы информация не просачивалась в социальные сети.

Бойцы ОМОНа и участник акции протеста против изменения границ между республиками Ингушетия и Чечня, 5 октября 2018 года

На третий день протестов, 6 октября, силовики начали перегораживать тяжелой техникой главные улицы Магаса. К протестующим приехал бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, потом в Магас стали приезжать известные общественные деятели из разных регионов Северного Кавказа. 11 октября группа жителей Ингушетии направила в Назрановский районный суд и районных суд Магаса два административных иска, оспорив действия Евкурова при заключении соглашения о границе. Одновременно оргкомитет митинга призвал отменить соглашение о границе Ингушетии и Чечни и 14 октября Евкуров заявил, что Путин призвал его не разгонять митинг, «посоветовав мирно договориться с протестующими».

Юнус-Бек Евкуров общается с участниками митинга протеста против изменения границ между республиками Ингушетия и Чечня, октябрь 2018 года

Акция перманентно продолжалась, любые попытки провести переговоры с представителями федеральной власти ни к чему не приводили. Рамзан Кадыров 17 октября заявил, что вопрос о границе окончательно решен и распорядился строить дорогу по «своей территории». Он приехал в ингушское село Сурхахи, свалив всю вину за ситуацию на главу Ингушетии. 30 октября в Назрани состоялся Всемирный конгресс ингушского народа, который принял обращение к президенту России Путину и в котором, в частности, сказано: «Выражаем решительный протест против деятельности региональных властей, которые, игнорируя требования действующего законодательства, закладывают мину замедленного действия под дальнейшие добрососедские отношения ингушского и чеченского народов».

Митинг протеста против изменения границ между республиками Ингушетия и Чечня. Ингушетия, город Магас, 31 октября 2018 года

8 ноября 2018 года ситуация осложнилась после публикации на сайте парламента Чечни карты с новыми границами республики. Первые задержания произошли 17 ноября у мемориала Памяти и Славы в Назрани, куда было стянуто большое количество техники и силовиков, задержан блогер Руслан Яндиев, а по данным Изабеллы Евлоевой, задержаны еще несколько человек. 6 декабря Конституционный суд РФ принял решение о признании законным соглашения о передаче земли. Глава ингушского регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов назвал вывод Конституционного суда «политическим» и заявил: «Решение было принято в угоду чиновникам, оно рушит федеративное устройство страны. Мы оставляем за собой право проведения митингов, обращения в международные институты». После этого решения начались репрессии – с работы уволены две активистки, участницы акций протеста против соглашения о границе Ингушетии и Чечни Анжела Матиева и Зарифа Саутиева.

Новая волна протестов началась 26 марта этого года. На этот раз люди собрались, чтобы опротестовать закон о референдуме, в котором ограничены вопросы обсуждения проблем, в том числе и вопрос о передаче земли. Сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа и член Ингушского комитета народного единства Муса Мальсагов объявил митинг в Магасе бессрочным, участники митинга заявили, что готовы протестовать, пока парламент республики не будет распущен, а Юнус-Бек Евкуров не уйдет в отставку. Сопредседатель Совета тейпов Ахмед Барахоев поинтересовался у митингующих, хотят ли они закончить акцию протеста. «Не уйдем!» – ответили ему из толпы. «Я и сам не уйду», – ответил он.

Участники митинга протеста против принятия законопроекта «О референдуме Республики Ингушетия». Ингушетия, город Магас, 26 марта 2019 года

К вечеру в Магасе собралось более двух тысяч протестующих, город оцеплен силовиками. На следующий день силовики сделали две попытки разогнать протест, но с позором бежали с площади. Ахмед Барахоев и другие лидеры протеста призвали людей разойтись по домам во избежание кровопролития. 2 апреля за участие в несанкционированных митингах в Магасе и Назрани 27 марта судом вынесено наказание в виде десяти суток ареста пятерым жителям республики, двое оштрафованы на 10 тысяч и 20 тысяч рублей. 3 апреля начались массовые аресты и обыски домов: задержаны Ахмед Погоров, Барах Чемурзиев, Муса Мальсагов, Ахмед Барахоев, обыски проведены у Багаутдина Хаутиева, Зарифы Саутиевой, Ахмед-Башира Аушева и в офисе совета тейпов. Количество задержанных и осужденных с каждым часов увеличивается.

Ингушетия – самый маленький российский субъект, площадью всего 3628 квадратных километров, образован в 1992 году после раздела бывшей Чечено-Ингушской АССР, была захвачена Российской империей в 1772 году еще до начала Кавказской войны. В 1917 году территория современной Ингушетии была в составе Горской республики, просуществовавшей всего два года, автором Декларации независимости и Конституции Горской республики, а также министром финансов был ингуш Вассан-Гирей Джабагиев. После годичной гражданской войны большевиков с войсками генерала Деникина в 1920 году была провозглашена советская власть и вначале образована Горская АССР, потом Ингушская автономная область, с 1934 года была создана Чечено-Ингушская автономная область, которая 5 декабря 1936 года стала Чечено-Ингушской АССР.

Потом депортация – 23 февраля 1944 года были выселены все ингуши. Большая часть Ингушетии вошла в Северо-Осетинскую АССР в качестве Назранского района, горная часть Пригородного района отошла к Грузии, брошенные дома по большей части были отданы осетинским семьям. После объявления независимости и образования Республики Ингушетия возвратившиеся из мест депортации ингуши потребовали вернуть им дома и земли, в которых сейчас жили этнические осетины. В 1992 году разгорелся вооруженный конфликт, по официальным данным унесший жизни более 400 ингушей. Кремль встал на сторону Северной Осетии, Пригородный район так и не был возвращен. Ингушетия потеряла 1460 квадратных километров, то есть четвертую часть исторической территории.

Мемориал жертвам депортации ингушского народа в Назрани

Аппетиты семьи Кадыровых проявились еще в 2001 году, когда они потребовали возвращения Ингушетии под крылом Чечни, и только авторитет первого президента Руслана Аушева не позволил осуществиться этим планам. С 2008 года республикой руководит генерал-майор Евкуров, известный своим рейдом в Приштину в 1999 году в нарушение статуса международных миротворческих сил. В 2018 году переизбран главой республики еще на пять лет, до 2023 года. Судя по последним событиям, он окончательно испортил отношения с Советом старейших ингушских тейпов Мехк-Кхел, который вынес решение не заключать браки с родом Евкуровых до седьмого колена, это, как сообщает информационный сайт Сaucasustimes, самое позорное решение, которое может вынести общество в отношении изгоев, оно равносильно проклятию.

Решение старейшин – не просто привилегия древнейшего и уважаемого органа самоуправления ингушей, это практически непризнание светской власти. Связано оно с интригами вокруг границы, но на самом деле поводом стало публичное оскорбление, которое позволил себе генерал-десантник в адрес стариков: выступая по телевидению, он заявил: «Засуньте свое мнение куда-нибудь поглубже». Такого не позволяли себе даже оккупанты времен Российской империи. Ингуши – маленький народ, всего около полумиллиона человек, но они показывают пример гражданской активности и мужества в противостоянии с российской властью.

Чем закончится этот конфликт, трудно предположить. Еще сложнее себе представить будущее в отношениях двух родственных народов – чеченского и ингушского, которые по воле кремлевской марионетки поставлены перед выбором скорее политическим, чем ментальным. За событиями в Ингушетии, без преувеличения, наблюдает весь Северный Кавказ, у каждого региона накопилось много вопросов к российской власти еще со времен большой Кавказской войны, и по мере развития событий озвучивание этих вопросов будет происходить постоянно. Похоже, российская власть применяет те же методы подавления малых народов, что и 200 лет назад.

Олег Панфилов, «Крым. Реалии»