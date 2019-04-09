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В Бресте начался суд над блогером Сергеем Петрухиным

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  • 9.04.2019, 10:26
CЕРГЕЙ ПЕТРУХИН
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

«Потерпевший» участковый обвиняет блогера в «клевете» и «оскорблении».

В Бресте началось рассмотрение уголовного дела против блогера Сергея Петрухина. Блогеру предъявлены обвинения в "клевете" и "оскорблении". "Пострадавшим" по делу проходит участковый Ленинского РОВД Бреста Сергей Игнатюк.

Председатель правозащитной организации "Весна" Алесь Беляцкий опубликовал в "Фейсбуке" фото из зала суда:

"09 апреля. Брест. Суд над блогером Сергеем Петрухиным. Как в старые советские времена. Полный зал участковых Ленинского РУВД", - написал Алесь Беляцкий.


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