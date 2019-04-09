Историк: На Сейме в Люблине была представлена вся Европа 1 9.04.2019, 15:34

Фото: teatrnn.pl

Как белорусская и польская знать стала самым важным игроком международной политической арены.

«Представьте себе, что мы находимся в Европе, 1568 год по Юлианскому календарю, тогда обязывающему. Никто еще не догадывается, что небольшой польский городок у реки Быстшица, называемый Люблином, в скором времени станет свидетелем великих событий и местом, куда прибудут самые важные тогдашние политики Европы или их посланники. Здесь будет проходить Сейм, в результате которого в следующем году, 1569, состоится подписание реальной унии между Польским Королевством и Великим Княжеством Литовским, а также церемония так называемого прусского оммажа», - рассказывает «Радио Польша» историк Януш Копачек, знаток тематики, связанной с Люблинской унией, и председатель организации «Уния маршрутов Запад-Восток».

Чтобы понять, что тогда происходило, и понять, какое значение имела и имеет Люблинская уния для Европы, сначала стоит вспомнить о ситуации в этом регионе. Первым важным фактом является то, что резиденция короля Польши и великого Литовского князя Зигмунта Августа не находится в Кракове, а в Варшаве. Родители последнего из Ягеллонов по мужской линии Зигумнт Старый и Бона Сфорца давно умерли, а их сын, который после отца воссел на трон, ведет теперь дипломатические бои за наследство по матери. В свою очередь королева Екатерина Австрийская, которую оттолкнут от себя муж, покинула Польшу и вернулась в родную Австрию. Тем временем её брат, римский император Максимилиан II Габсбург, получает от королевского посланца сообщение о созыве люблинского Сейма. Это знак, что течение дел в так называемом Междуморье и на соседствующих с ним территориях будет ускоряться. Максимилиан II старается занять польский трон. Можно догадаться, что во время Сейма он то и дело будет слать гонцов в Люблин. О короне после Зигмунта Августа мечтает также подданный императора князь легницкий Хенрик XI из династии Пястов.

«Даже людей, которые неплохо знают историю Европы, удивит размах события, которое состоялось 450 лет в Люблине. Масштабной была также и подготовка к нему», - отмечает Януш Копачек.

Люблинский Сейм был сеймом, у которого нет аналога. В небольшой местности, которой тогда был Люблин, в течение нескольких месяцев сосредотачивалась жизнь всей Европы. Я это говорю без какого-либо преувеличения. В Сейме принимали участие самые важные игроки тогдашней международной арены, если так можно сказать. Одним из них был папа Пий V, нунций которого прибывает в Польшу в 1568 году. Винчецо даль Портико, о котором идет речь, был поучен, что во время своей миссии он должен принимать участие в сеймах. Стоит также обратить внимание на войну за Ливонию, которая отслоняет следующих – сначала потенциальных, а затем реальных – игроков, которые участвовали в обмене посланцев с королем Зигмунтом Августом. С одной стороны, дружеской, стороны – новый король Швеции Юхан III вместе с сестрой польского короля Екатериной Ягеллонкой, а также король Франции Карл IX. С другой стороны – по стороне противников – король Дании Фридерик II из династии Ольденбургов, а также московский царь Иван IV Рюрикович, званый Грозным. Нельзя также не упомянуть турецкого султана Селима II Османа, прозванного пьяницей, который был заинтересован в антимосковском союзе. Все эти игроки – лично или через своих посланников – приезжают в 1568 году Польшу, чтобы участвовать в необычном событии, которое в скором времени должно состояться в Люблине.

«Итак, центр европейской жизни в 1568-1569 годах концентрировался вокруг Польши, поэтому круг заинтересованных в Сейме, созванном в Люблине, был довольно широк. Но первыми в иерархии адресатами посланий польского монарха оказались, однако, не иностранные правители, а представители Польского Королевства и Великого Княжества Литовского», - говорит Януш Копачек.

Если речь идет о Центрально-Восточной Европе, то в Люблин, кроме короля и великого князя Зигмунта Августа, прибыли многочисленные представители Польши и Литвы ранга сенаторов, послы, выбираемые отдельными землями, а также представители отдельных воеводств, или, например, в случае Вильнюса – столичного города. Король Зигмунт Август уже утратил надежду на наследника, поэтому предпринимает окончательную – как позже оказалась – попытку подписания реальной унии вместо существующей персональной. С этой целью в обоих государствах он созывает малые семы – сеймики, после которых приказывает его участникам прибыть на Сейм в Люблине. Для участия в Сейме прибыли также представители ленных княжеств. Одним из них был новый правитель Пруссии герцог Альбрехт Фридрих Гогенцоллерн, который отдал почести королю Зигмунду Августу. Были также представители Ливонии. Одним словом, в Люблине была представлена была вся Европа.