Следите за руками: в Беларуси ввели тройное налогообложение 16 10.05.2019, 8:20

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Белорусский бизнес снова обманули?

Бизнес почти полгода терпеливо ждал обещанной отмены указа от 23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» после неудачных попыток его переписать. Вот, наконец, долгожданное событие произошло. И многие как-то не увидели поводов для радости, пишет в статье для «Экономической газеты» эксперт Ассоциации налогоплательщиков Наталья Звороно.

Еще до принятия указа от 18.04.2019 № 151 «Об изменении указов «президента» Республики Беларусь», которым отменен пресловутый 488-й, бизнес неожиданно обнаружил, что с 1 января 2019 г. в новой редакции НК появился п. 4 ст. 33, который позволяет задним числом корректировать налоговые обязательства плательщика, в т.ч. в случае, когда проверкой будет установлено, что основной целью сделки (хозяйственной операции) являлась «налоговая выгода».

При этом открытым остался вопрос о самой корректировке, т.к. НК не содержит положений о порядке налогообложения в таких ситуациях.

Нерешенным остался и вопрос для налогоплательщика, что делать с хозяйственными операциями, которые он сам отразил в бухгалтерском и налоговом учете и по которым налоги уже исчислены. Ведь в период действия указа № 488 этот вопрос никак не разрешался, уплаченные плательщиком налоги при корректировках по правилам указа № 488 никак не учитывались, что фактически приводило к двойному налогообложению в отношении одного и того же объекта (выручки, либо стоимости товара).

Иногда возникали ситуации, когда субъект произвел налогообложение отраженной хозяйственной операции в порядке, установленном законодательством, затем, получив уведомление налогового органа или предписание органов финансовых расследований (далее – ОФР), сделал самостоятельно налоговые корректировки по Указу № 488, уплатив налоги в бюджет.

А впоследствии возникает вопрос о налогообложении кредиторской задолженности, которая осталась неисполненной по первоначально отраженной в учете операции по приобретению товара.

То есть по истечении срока исковой давности по хозяйственной операции, которая была откорректирована по правилам указа № 488, плательщик должен уплатить в третий раз налог на прибыль с одной и той же суммы.

Вместе с тем перенесение в НК норм, аналогичных нормам, содержавшимся в Указе № 488, не решило проблем, подобных описанным выше.

Тем не менее до принятия указа № 151 бизнес надеялся, что применение п. 4 ст. 33 НК будет более справедливым, и правоприменители в лице контролирующих органов будут прежде всего исходить из основных принципов налогообложения, закрепленных в ст. 2 НК:

– законности налогообложения, презумпции добросовестности;

– справедливости налогообложения.

Однако положения подпунктов 1.1 и 1.2 п. 1 указа № 151 только подтвердили подозрения бизнеса, что отмена указа № 488 – всего лишь иллюзия. Так, еще одни нормы указа № 488 материализовались в двух законодательных актах:

1) в Положение о Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля, утв. Указом от 11.02.2009 № 87, указом № 151 введены:

– подп. 10.7 п. 10 – о составлении ОФР заключений об установлении оснований, указанных в п. 4 ст. 33 НК, влекущих корректировку налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) налога (сбора), и направлять их субъектам предпринимательской деятельности, в отношении которых они составлены (аналог подп. 1.12-1 п. 1 Указа № 488);

– подп. 10.8 п. 10 – о направлении контрагентам субъектов, в отношении которых составлено заключение, информации с предложением самостоятельно произвести корректировку налоговой базы (аналог подп. 1.12-2 п. 1 Указа № 488);

2) в Указе от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» указом № 151 претерпели изменения:

– абз. 4 ч. 1 п. 8, в результате чего КГК, ГТК и МНС (и их органы) сохранили право проведения в период двухлетнего моратория внеплановых проверок в отношении субъектов, по которым ОФР составлены заключения по п. 4 ст. 33 НК, или в отношении их контрагентов,

– абз. 6 подп. 12.3 п. 12 – для целей назначения внеплановых проверок в отношении субъектов, по которым составлены заключения, и их контрагентов.

Таким образом, с принятием указа № 151 можно констатировать, что порядок работы ОФР не изменяется. Следовательно, проблема, которая беспокоила бизнес при жизни Указа № 488, не нашла разрешения с его отменой, а трансформировалась в другие законодательные акты.

Нормы, направленные на противодействие именно незаконной и агрессивной минимизации налоговых обязательств, существуют практически во всех развитых странах. Однако важным моментом применения и включения таких норм в законодательство является разъяснение правил игры и указание периода, с которого те или иные действия и фактические обстоятельства деятельности плательщика будут рассматриваться как налоговое нарушение.

В нашем национальном варианте сейчас бизнесу остается только уповать на желание и готовность контролирующих органов, которые наделены правом применения п. 4 ст. 33 НК, исходить из принципа добросовестности субъектов и справедливости налогообложения, т.е. в каждом конкретном случае устанавливать, был ли в результате той или иной операции причинен ущерб интересам бюджета с учетом исполненных плательщиком налоговых обязательств.

Также у бизнеса остается надежда на справедливое судебное разбирательство по результатам материалов проверок, которые, теперь уже очевидно, будут по п. 4 ст. 33 НК. Возможно, именно суд теперь возьмет на себя бремя справедливого применения положений ст. 33 НК, и в скором времени субъекты смогут увидеть обзоры судебной практики, чтобы иметь возможность ориентироваться.