От Испании до Эстонии: как играют белорусские юниоры за рубежом 10.05.2019, 8:31

Даниил Воронин

География поколения next.

"Прессбол" опубликовал статью о белорусских футболистах-юниорах за рубежом.

Даниил ВОРОНИН (18 лет, Вильярреал, Испания)

Родился в Луцке и в шестилетнем возрасте попал в школу местной "Волыни". Через два года родители (отец украинец, мама белоруска) переехали в Испанию, но мальчишка с мечтой стать футболистом не расстался. После неудачных смотрин в "Барселоне" Даниил прошел отбор в академию "Вильярреала", футболку с гербом которого надевает и по сей день. Переехав в Испанию, семья Ворониных так и не дождалась приглашения от украинских команд, зато приняла первый же вызов из белорусской сборной. В январе 2018-го Валентин Михеев включил нападающего в состав "белакрылых" на домашний международный турнир "Кубок развития", в котором юношеская (U-17) команда Беларуси заняла третье место из двенадцати команд. Воронин провел два неполных матча: с литовцами (3:0) и финнами (1:0). "Думаю, все вопросы о возможном выступлении за сборную Украины уже закрыты", — сказал он в интервью "ПБ". И добавил: "В Испании у меня вид на жительство, а паспорт — украинский. Но если буду играть за сборную Беларуси, думаю, получить белорусское гражданство не составит особых проблем. Нынешний сезон Воронин проводит в составе команды "Хувениль С" (U-19) и вместе с партнерами привлекается к тренировкам "Вильярреала С" — середняка испанского Д4.

Илья ВАСИЛЕВИЧ (19 лет, Шахтер Донецк, Украина)

В четыре года Илья начал постигать футбольные азы в Ивацевичах, в девять перевелся в столичную "Фортуну", в двенадцать — в академию в Поставах. Через пару лет учреждение развалилось, а Илья вернулся в "Фортуну" и заключил профессиональный контракт. Вскоре был зачислен в новообразованную Академию БФФ и стал попадать в состав юношеской сборной Беларуси. Так, в 2016-м на "Кубке развития" Василевич помог команде завоевать серебряные медали и стал лучшим полузащитником турнира. В 2017-м на том же Кубке с партнерами завоевал бронзовые награды, а сам привлек внимание скаутов донецкого "Шахтера". Через полгода Илья отправился на просмотр в "молодежку" горняков и "сорвал банк": в спарринге с "Олимпиком" забил гол, отдал результативный пас и заработал пенальти. Директор клубной академии Хорхе Раффо остался под впечатлением. До совершеннолетия скоростной игрок полгода выступал за "Барановичи" в первой лиге (9 матчей, 1 гол), а летом 2018-го перебрался в Донецк. Любопытно, что "Фортуна" отпустила своего воспитанника в украинский клуб бесплатно, однако в случае дебюта футболиста за первую команду "Шахтера" получит щедрый бонус. Сейчас белорус выступает за дублирующий состав горняков.

Герман ЭЛЬПЕРИН (18 лет, Эрланген, Германия, Д5)

В Германию семья Германа переехала в 2003-м, когда мальчику было три года. В семилетнем возрасте он прошел кастинг, в котором участвовало 120 мальчишек, и попал в академию "Нюрнберга". В структуре этого клуба Эльперин пробыл год, после чего продолжил получать футбольное образование в "Фойхте" и посещать занятия частной футбольной школы экс-игрока сборной Австрии Райнольда Хинтермайера. В 13 лет стал игроком "Гройтер Фюрта", в юношеских командах которого практиковал до июля 2018-го. После чего заключил полугодовой контракт с клубом "Эльтерсдорф" — одним из лидеров наивысшей футбольной лиги Баварии (Д5). В январе нынешнего года Герман перебрался в "Эрланген" — клуб той же лиги, но с менее амбициозными задачами. В юношеской (U-16) сборной Беларуси дебютировал в 2017-м при Кирилле Альшевском, всего провел 5 матчей и забил 2 гола. При том же тренере в августе 2018-го дважды сыграл против эстонцев в составе юниорской (U-19) команды в спаррингах с эстонцами (1:0, 0:1).

Глеб ПЛОТНИКОВ (19 лет, Хетман Белосток, Польша, Д4)

В 2015-м защитник сменил школу ФК "Минск" на РЦОР-БГУ. Многие игроки той команды "студентов", которую тренировал Руслан Азаренок, ныне выступают в белорусской первой лиге. Вратарь Лойко — в НФК, защитник Радкевич — в "Лиде", хавбек Умпирович — в "Нафтане", форвард Новик — в "Граните"… Плотников же перебрался в Белосток, где пробует заявить о себе в польском футболе. "Хетман" в прошлом сезоне получил право выступать в четвертом по счету дивизионе — там и практикует белорусский защитник. В нынешнем розыгрыше турнира Глеб принял участие в 22 матчах своей команды и получил 2 желтые карточки. После 25 туров белостокский "Хетман" занимает 11 место в одной из двадцати подгрупп Д4. В юношеские сборные Беларуси не привлекался.

Герман ЕРМАКОВ (19 лет, Нымме Кальо III, Эстония, Д4)

Воспитанник гродненского футбола подавал надежды в "Немане": в сезоне-2014/15, выступая за команду U-15, отбил два пенальти в играх с витебскими и гомельскими сверстниками. В Эстонию юный вратарь переехал почти четыре года назад вместе с отцом Валерием. Вскоре поступил в академию Марта Поома — экс-вратаря "Арсенала" и ряда других английских команд. На базе футбольного центра имеется взрослая команда — "Нымме Юнайтед", в составе которой пару сезонов практиковал Ермаков. В январе 2019-го перевелся в структуру "Нымме Кальо" — действующего чемпиона Эстонии. На новом месте пока выступает за третий состав в четвертом по счету дивизионе страны. Дублирующая же команда "Нымме Кальо" лидирует в местном Д3. Любопытно, что, по словам отца футболиста, к Герману в разное время проявляли интерес "Порту" и "ПСВ". В юношеские сборные Беларуси Ермаков ни разу не призывался. А вот на сборах эстонской команды U-17 однажды побывал, однако официально так и не дебютировал.