Александр Глеб стал амбассадором компании FavBet в Беларуси 10.05.2019, 12:14

Александр Глеб

Первой совместной работой стал рекламный ролик «Зажги игру!».

Полузащитник борисовского БАТЭ Александр Глеб стал амбассадором компании FavBet в Беларуси, сообщает pressball.by.

Соглашение между FavBet и лучшим белорусским футболистом ХХI века подписано в апреле 2019-го и рассчитано на два года. За этот период победитель Лиги чемпионов и чемпион Испании в составе "Барселоны" станет лицом новой рекламной кампании и примет участие в социальных и медийных проектах.

"Со времен выступления в Англии у меня сложилось твердое впечатление, что букмекерские компании всегда находятся на острие самых крутых маркетинговых и спортивных событий. Культура беттинга там просто колоссальная: количество прямых спонсоров и околофутбольных активностей реально впечатляет! Поэтому мне близка философия FavBet — здоровые амбиции и высокий уровень профессионализма — все как в спорте", — рассказал Александр Глеб.

В начале года БК FavBet презентовала новую коммуникационную стратегию с эмоциональным призывом "Зажги игру!". Также элементом трансформаций стал новый визуальный стиль. Перед компанией возникла задача поиска амбассадора, образ и стиль жизни которого сочетался бы со стратегией развития FavBet в Беларуси.

"Для нас сотрудничество с Александром Глебом — важный шаг, поскольку перед FavBet в Беларуси стоят амбициозные задачи. Уверен, такой союз позволит нам добиться высоких результатов в коммуникации с клиентами компании. Работа с амбассадорами — всегда вызов для любого бренда, важно органично имплементировать образ героя в стратегию компании. Первые тесты рекламной кампании показывают, что мы на верном пути", — комментирует Ник Руденко, маркетинг-директор компании FavBet.

Первой совместной работой бренда и Александра Глеба стал рекламный ролик "Зажги игру!", в котором герой переносит эмоции футбольного поля в реальную жизнь. Страсть и энергия, огонь и молнии — Глеб и FavBet выступают против серых будней и призывают сделать жизнь ярче.