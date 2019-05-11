СМИ: Погибшие пассажиры Sukhoi Superjet не успели даже расстегнуть ремни 11.05.2019, 20:15

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Информация о том, что пассажиры забирали ручную кладь и мешали эвакуации, не подтвердилась.

Информация о том, что эвакуации из горевшего в аэропорту московского Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) препятствовали забиравшие ручную кладь пассажиры, не нашла подтверждений.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов обвинили некоторых пассажиров в том, что они забирали ручную кладь и тем самым якобы помешали эвакуации других пассажиров.

«Эта информация проверялась. Подтверждений не нашла», — сказал источник.

Он отметил, что у большинства пассажиров в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, шансов на спасение практически не было.

«Об этом свидетельствует и положение тел многих пассажиров, которые были обнаружены в хвосте самолета. Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются», — сказал источник. Он добавил, что пассажиры хвостовой части самолета, которым удалось спастись, еще до остановки самолета перешли в переднюю часть лайнера.

В медицинских службах сообщили, что продолжается работа по опознанию погибших, проводится генетическая экспертиза. «Пока опознанных нет», — сказал источник.