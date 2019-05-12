Мэй сыграла в футбол после успехов английских клубов 12.05.2019, 12:12

Тереза Мэй

Премьер Великобритании отметила «историческую неделю» для английского футбола.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй продемонстрировала публике свои способности владения футбольным мячом. Отрывок видеозаписи опубликован на странице Мэй в Twitter, сообщает РБК.

It’s been a historic week for English football, with Liverpool, Spurs, Arsenal and Chelsea inspiring children, adults, Prime Ministers... pic.twitter.com/pLyqEzldiI — Theresa May (@theresa_may) May 11, 2019

«Это была историческая неделя для английского футбола, с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», «Арсеналом» и «Челси», вдохновляющими детей, взрослых, премьер-министров», — написала Мэй.

На прошлой неделе английский футбольный клуб «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов обыграл «Барселону» со счетом 4:0. По два безответных гола в ворота «Барселоны» забили Дивок Ориги и Джорджиньо Вейналдум. Последний был признан лучшим игроком матча.

Вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА вслед за «Ливерпулем» стал «Тоттенхэм». Команды сыграют 1 июня на стадионе в Мадриде.