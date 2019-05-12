В центре Минска проходит международная велогонка: видеотрансляция 1 12.05.2019, 12:41

ФОто: tut.by

Гонщики проедут 150 километров.

В центре белорусской столицы сегодня проходит крупная международная велогонка «Гран-при Минска». Старт и финиш — у Октябрьской площади, сообщает tut.by.

На старт выйдут 150 гонщиков из 27 команд. Всего будет представлено 17 стран. Отметим, что трасса полностью совпадает с маршрутом Европейских игр.

источник: tut.by

Гонщики проедут 150 километров — 10 кругов по 15 километров. Маршрут включает в себя брусчаточный подъем недалеко от финиша.

Начало презентации команд — в 11.00. Старт — в 12.00.