закрыть
12 мая 2019, воскресенье, 13:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В центре Минска проходит международная велогонка: видеотрансляция

1
  • 12.05.2019, 12:41
ФОто: tut.by

Гонщики проедут 150 километров.

В центре белорусской столицы сегодня проходит крупная международная велогонка «Гран-при Минска». Старт и финиш — у Октябрьской площади, сообщает tut.by.

На старт выйдут 150 гонщиков из 27 команд. Всего будет представлено 17 стран. Отметим, что трасса полностью совпадает с маршрутом Европейских игр.

источник: tut.by

Гонщики проедут 150 километров — 10 кругов по 15 километров. Маршрут включает в себя брусчаточный подъем недалеко от финиша.

Начало презентации команд — в 11.00. Старт — в 12.00.


популярное за неделю

Мнение

Не понял юмора
Не понял юмора Ирина Халип
Моя мечта - это вечная весна для Беларуси
Моя мечта - это вечная весна для Беларуси Алесь Круткин
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал Евгений Киселев
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах Сергей Доренко