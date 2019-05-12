Белорусские хоккеисты попали в топ-100 лучших игроков для драфта НХЛ-2019 12.05.2019, 15:34

Владислав Колячонок

Рейтинг составило издание The Hockey News.

Авторитетное издание The Hockey News выпустило номер, посвященный грядущему драфту НХЛ. По мнению североамериканского журнала о хоккее с шайбой, белорусский защитник "Флинт Файрбердс" Владислав Колячонок будет выбран в первом раунде. 17-летнего игрока обороны ставят на 30-е место. Он напоминает скаутам российского защитника "Филадельфии" Ивана Проворова, сообщает pressball.by.

Также в ТОП-100 попал 18-летний белорусский форвард "Принц Альберт Рэйдерс" Алексей Протас. По мнению The Hockey News он будет выбран под 65-м номером (третий раунд драфта), передает belarushockey.com.