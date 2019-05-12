В Кабуле убита телеведущая и правозащитница Мена Мангаль 12.05.2019, 17:18

Мена Мангаль

Мена Мангаль также работала советником по культуре в парламенте Афганистана.

В Кабуле в субботу утром убита телевизионная журналистка Мена Мангаль. Представитель МВД сообщил, что нападение произошло около половины восьмого утра вблизи кабульского рынка. Очевидцы рассказали корреспонденту svoboda.org, что огонь вели двое мотоциклистов.

По словам свидетеля, сначала один из нападавших выстрелил в воздух, чтобы разогнать людей, а затем дважды выстрелил в журналистку. Полиция разыскивает участников нападения.

Мена Мангаль работала советником по культуре в парламенте Афганистана. Во время нападения она ожидала машину, которая должна была доставить её на работу.

Мена Мангаль в течение более чем десяти лет вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV. На её страницах в социальных сетях обсуждались права афганских женщин, в частности право на работу и образование.

Мангаль рассказала в соцсетях, что в 2017 году ее вынудили выйти замуж против ее воли. В начале мая она добилась развода. В последнее время журналистка сообщала, что неизвестные присылают ей сообщения с угрозами убийства.