Брестское «Динамо» вышло в лидеры чемпионата Беларуси 12.05.2019, 21:55

Второе место делят БАТЭ, «Шахтер» и «Ислочь».

Брестчане в субботу разгромили «Городея» 4:0, а в воскресенье «Витебск» победил «Шахтер» 1:0, и динамовцы возглавили турнирную таблицу, передает nn.by.

В воскресенье также БАТЭ минимально победил минское «Торпедо» - 1:0, а минское «Динамо» выиграло у «Гомеля» - 3:1.

После 7 туров: Динамо Брест - 17, БАТЭ, Шахтер, Ислочь - 15, Торпедо-БелАЗ - 14, Неман, Динамо Минск - 13, Витебск, Славия - 10 …

В следующем туре Брест играет в гостях с минским «Торпедо», «Шахтер» принимает минское «Динамо», а БАТЭ отправится в Гродно.