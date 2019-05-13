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Минское «Динамо» может возглавить Андрей Назаров

  • 13.05.2019, 13:51
Андрей Назаров

Новый тренер «зубров» будет выбран 14 мая на собрании Национального Олимпийского Комитета.

Как стало известно «Динамо» Fan Zone, белорусский тренер Михаил Захаров не возглавит минское «Динамо».

Белорусский специалист есть в списке кандидатов, однако всерьез рассматриваются другие кандидатуры, среди которых есть Андрей Назаров, сообщает «Трибуна».

Как ожидается, новый тренер «зубров» будет выбран 14 мая на собрании Национального Олимпийского Комитета.

Ранее «Динамо» объявило о том, что контракт с прежним рулевым Андреем Сидоренко не будет продлен.


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