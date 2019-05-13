Захаров, Андриевский, Назаров и другие варианты для минского «Динамо» 2 Алексей Рогалевич

13.05.2019, 22:01

Список специалистов для «зубров» на пост главного тренера.

Минское "Динамо" на прошлой неделе официально объявило о расставании с главным тренером Андреем Сидоренко. Хотя по документам рулевой прекратил сотрудничество с "зубрами" еще 30 апреля, была вероятность, что соглашение будет продлено, поскольку белорусский представитель в КХЛ не торопится заключать новые контракты, а делает это зачастую после чемпионата мира. Впрочем, упрекать генменеджера клуба Дмитрия Баскова не стоит. Еще не состоялось совещание при участии главы государства, где подводятся итоги хоккейного сезона и принимаются важные решения, в том числе связанные с "Динамо". В общем, "зубры" в режиме ожидания.

Имя нового главного тренера "бело-синие" обещали объявить в ближайшие дни, рressball составил список специалистов, которые могут возглавить клуб.

Михаил Захаров

Захаров — в "Динамо"? Такое представить сложно. Михаил Михайлович с 2003 года тренирует столичную "Юность", которая является принципиальным соперником "бело-синих". Сложно вообразить, будто Захаров бросит родную команду и переберется в стан непримиримого врага, хотя в последнее время эта грань и размыта из-за выступления в разных лигах.

Все разговоры о потенциальном назначении начались с суперсерии, где динамовцы сыграли против сборной клубов экстралиги, которую возглавлял как раз Захаров. Ходили слухи, что если противостояние закончится победой последнего, то он возглавит "Динамо". В итоге, "зубры" по буллитам в третьем поединке одержали викторию в суперсерии. Тем не менее мнение о победителе разнилось. Например, Захаров считает, сборная клубов, составленная на 95% из хоккеистов "Юности", не проиграла "Динамо". "Это разве поражение?" — молниеносно отвечал Михаил Михайлович журналистам на пресс-конференциях.

Отметим, если Захаров возглавит "Динамо", то в недалеком будущем предвидится неприятная цепочка событий. Во-первых, возможно, генменеджер Басков напишет заявление по собственному желанию, поскольку сложно работать рука об руку с человеком, который пытался тебя "утопить" на глазах президента страны. Во-вторых, "Динамо" — базовый клуб сборной, поэтому у его тренера и "зубров" должно быть хорошее взаимопонимание. Сидоренко на днях говорил, что не сядет за один стол с Захаровым чашку чая выпить. Идиллией здесь не пахнет. В-третьих, фан-сектор. Активные болельщики "Динамо" уже пригрозили клубу, что временно расформируют движение, если Захаров возглавит "бело-синих". Таким образом, после назначения проблем не оберешься, но не стоит забывать, кто друг Михаила…

Вероятность: 26%

Сергей Пушков

Следующий вариант — приятель Захарова. Из принципиальных соперников перешли в статус друзей. Да, противостояние в чемпионате Беларуси между "Неманом" и "Юностью" никуда не исчезло, но в последнее время тренеры частенько хвалят друг друга. Возможно, их сплотил ЧМ-2018, когда Льюис неожиданно покинул сборную, а Пушков и Захаров пытались спасти тонущий корабль под название "Беларусь". Не получилось, но, благо, Сидоренко с первой попытки возвращает национальную команду в элиту.

В начале мая Пушков подписал новый контракт с "Неманом". Чего ждал тренер? Кажется, у специалиста были мысли о продолжении карьеры в другом месте, но не срослось. Пушков в Гродно достиг своего потолка, ему нужно двигаться дальше, а новое соглашение с "Неманом" не станет преградой для "Динамо".

Вероятность: 19%

Александр Андриевский

За Андриевского говорит солидный опыт в КХЛ. В сезоне 2012/13 работал в минском "Динамо", с 2015 года тренировал "Адмирал", а затем "Сибирь". В прошедшем чемпионате белорусский специалист принял новосибирскую команду по ходу сезона и едва не затащил ее в плей-офф. Не получилось. После очередного провального сезона "Сибирь" решила расстаться со всем, что напоминает о прошлом. Новый главный тренер, новые надежды и мечты… В итоге Андриевский покинул "Сибирь". Что сейчас? Сарафанное радио молчит, клубы постепенно меняют тренеров, а в СМИ фамилия Александра не проскакивает.

Есть вероятность, что Андриевский возьмется за "зубров", однако есть одно "но" — финансовое. Андриевский после ухода из "Динамо" настаивал, что клуб ему обязан выплатить деньги за досрочно разорванный контракт. В 2017 году журналист "Прессбола" Вячеслав Федоренков сказал: "С поста Андриевского увольняли не прямо, а через смещение на другую должность, что по логике тогдашнего руководства должно было освободить от компенсационных выплат". Вступился за тренера профсоюз КХЛ, но за два года не было информации, что динамовцы выплатили специалисту всю сумму.

Вероятность: 26%

Андрей Назаров

Откуда появился в списке "любимчик" Минск-Арены? Вы, естественно, помните: в 2011 году в концовке матча "Динамо" — "Витязь" эпатажный специалист бросался на болельщиков с клюшкой.

На днях хоккейный агент Алеша Пилко прокомментировал слова Сидоренко, где он затронул таинственную травму его подопечного Теему Пулкиннена. "Бережков пытается захватить влияние над "Динамо", привлечь удобных ему агентов. Также он бойкотирует белорусских тренеров, предлагая им зарплату в два раза ниже, чем у бывших тренеров "Динамо". Насколько я знаю, последний контакт у него был с Андреем Назаровым в Астане". Андрей Назаров с 2016 года тренировал "Нефтехимик", а в декабре минувшего года перебрался в состав совета директоров клуба.

Вероятность: 1%

Иностранный специалист

Есть и такой вариант. Угадать фамилию иностранного тренера – нереально, но из-за трудностей практически с каждым потенциальным новичком версия приобретает все больше смысла.

Вероятность: 26%

Алексей Рогалевич, «Прессбол»