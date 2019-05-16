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Игорь Коломойский вернулся в Украину

  • 16.05.2019, 8:52
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Бизнесмен не был в Украине с июня 2017 года.

Опальный для уходящей украинской власти бизнесмен Игорь Коломойский, который первые месяцы при ней был губернатором Днепропетровской области, вернулся в Украину. Об этом в Telegram сообщил журналист расследовательской программы Схемы Михаил Ткач, передает liga.net.

"В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы Приват с бортовым номером UR-PRT. О пассажирах пока информации нет", - написал он, добавив позднее, что на борту был Коломойский.

Позднее сам олигарх подтвердил эти данные изданию theБабель. На вопрос, чем теперь займется в Украине, он говорит, что "не знает".

Бизнесмен не был в Украине с июня 2017 года: в это время он жил в швейцарской Женеве, а с сентября 2018-го - в израильской Герцлии.

Коломойский собирался вернуться после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

Партнер Коломойского по группе Приват Геннадий Боголюбов также вернулся в Украину из Израиля.

18 апреля 2019 года ОАСК принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Коломойского: признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский райсуд принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.


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