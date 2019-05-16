«Если людям показать, сколько денег ушло на реконструкции ферм, они за вилы возьмутся» 25 Сергей Сацук

16.05.2019, 10:26

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Почему в Беларуси людям не создают таких условий, как коровам?

Когда Лукашенко обнаружил грязных коров, которым не хватило соломы, поднялся грандиозный скандал. Своих должностей лишились сразу несколько человек. Но вот КГК провел проверку молочно-товарных ферм и открылась горькая истина...

Согласно данным КГК, только в марте-апреле текущего года в результате проверочных мероприятий контролерами было выявлено более 1,3 тыс. фактов занавоженности помещений для содержания скота и прилегающих к фермам территорий, отсутствия подстилочного материала, содержания скота с нарушением ветеринарных и зоотехнических требований.

К сожалению, КГК не сообщил процентное соотношение занавоженных ферм к общему числу проверенных. Сообщено только, что по фактам бесхозяйственности и непринятия мер по надлежащему содержанию скота к дисциплинарной ответственности привлечено 83 руководителя и специалиста райисполкомов, 605 – сельскохозяйственных организаций; к административной – 188 руководителей и специалистов сельхозорганизаций. Возбуждено 15 уголовных дел. Но даже этой информации мало, чтобы понять: занавоженные фермы - это вопиющие случаи или все же закономерность. Поэтому попробуем подсчитать сами.

В Беларуси около 5 тыс. молочно-товарных ферм. Проверить их все у КГК просто людей не хватит. Да и невозможно сделать это за два месяца. Поэтому, скорее всего, в рамках выполнения поручений Лукашенко проверено было в самом лучшем случае половина, то есть около 2500 МТФ. Хотя реально, наверное, и того меньше. И вот на 1300 объектах обнаружены занавоженные коровы и отсутствие подстилочного материала. В большинстве случаев!

Получается, что грязные коровы, которые так шокировали Лукашенко - это вовсе не вопиющий случай, а реальная картина для Беларуси. Могилевский губернатор и остальные крупные чиновники пострадали лишь потому, что Лукашенко ранее не показывали реальное состояние белорусских МТФ. Впрочем, суть не в этом.

Как отчитался КГК, после проверки 72% выявленных нарушений были устранены. Нашли солому, коров отмыли, фермы привели в порядок. Это хорошо. Но насколько этого порядка хватит? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Очень сомнительно.

Найти солому и отмыть коров, чтобы отчитаться - большого труда не стоит. Сложно, чтобы подстилочный материал всегда был в наличии, а коровы всегда были чистыми. Месяц, полгода, год, два, три...

Лукашенко правильно возмущался, что солому палили, а потом искали, где бы купить. Но ведь так в Беларуси не только с соломой, и не только в сельском хозяйстве. Чиновники привыкли называть все это бесхозяйственностью. Но откуда она возникает? Это ведь не эпидемия, чтобы распространиться так массово.

Чтобы получить ответ на этот вопрос, Лукашенко нужно не на ферму неожиданно заглянуть, а в деревню. Не в образцово-показательный агрогородок, а в самую обычную среднестатистическую деревню и пройтись по домам тружеников села, посмотреть, как они живут и сравнить тем, как они жили, скажем, в 1994 году. Уверен, Лукашенко сможет вспомнить и сравнить. И вот когда он увидит в каком "занавоженном" состоянии живут многие селяне, в каком состоянии их хозяйства, тогда все и поймет.

Нельзя о коровах заботиться лучше, чем о людях! Люди этого никогда не примут! Государство влило огромные средства в реконструкцию старых ферм и в строительство новых. И это понятно - коровы должны жить хорошо, чтобы давать много молока и давать много прибыли. Но ведь люди дают прибыли намного больше. Человек, если ему создать соответствующие условия, продуктивнее коровы в разы. Почему же в Беларуси людям не создают таких условий, как коровам? Кто-нибудь сравнивал, сколько государство влило в улучшение жизни людей в деревне и сколько в эти самые фермы? Вот взять и сравнить: конкретную ферму и конкретную деревню (или две), жители которой работают на этой ферме. Уверен, если эти цифры показать людям, тем самым людям, которые в деревне живут, они за вилы возьмутся. Я опять же говорю не про образцовые агрогородки, вроде Александрии, а о среднестатистической белорусской деревне.

Я более чем уверен, что если бы каждый раз, когда государство утверждало очередной план по строительству новых МТФ, утверждался бы точно такой план (с таким же бюджетом) для жителей деревень, где эти фермы строятся, грязных коров сейчас бы не было.

Сергей Сацук, "Ежедневник"