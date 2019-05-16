Независимая журналистка из Витебска: Нас оштрафовали за то, что разговаривали с людьми 1 16.05.2019, 11:09

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Двум витебском журналистам присудили $609 штрафов.

Судебный процесс над независимыми журналистами Еленой Шабуней и Вячеславом Лазаревым проходил в Новополоцке городском суде. Судья Зинаида Бoлoболoва признала обоих журналистов виновными в «незаконном изготовлении» и «распространении продукции СМИ» на основании статьи 22.9 КоАП, передает «Радыё Рацыя».

Поводом для судебного разбирательства стал видеосюжет, показанный в передаче на телеканале «Белсат». Там рассказывалось об аварии на новополоцком предприятии «Полимир» и про поступок работника Андрея Швилпо, который спас своих коллег, но потом был осужден за нанесение вреда производства. Он присутствовал на суде в качестве свидетеля, и считает, что журналистов наказали незаслуженно:

- Они приехали и просто спросили меня, которая была ситуация во время аварии и почему я не согласен с приговором. Все! Их же обвиняют в каких-то правонарушениях, обязали выплатить деньги. За что? За то, что они мне помогли? За то, что донесли правдивую информацию? Это абсолютно непонятно.

С постановлением суда не согласны и коллеги-журналисты, присутствовавшие на процессе, и сами оштрафованные. Наказывать нужно не их, считает Елена Шабуня:

- Конечно, это дикие штрафы, и, я считаю, просто ни за что! Да, мы разговаривали с людьми и они рассказывали нам о проблемах, которые есть в нашей стране. Как можно за это штрафовать? Нужно штрафовать тех, кто эти проблемы создал и не желает улучшать жизнь белорусов. Вот их надо штрафовать!

Виктор Стуков, руководитель полоцко-новополоцкого отделения «БАЖ»:

- То, что делали эти журналисты - это обычная работа журналистов. Более того: согласно нашей Конституции, любой человек может создавать такие материалы, так как у каждого в кармане телефон с камерой, и может отправлять их в социальные сети или в какое-то средство массовой информации, белорусское или зарубежное. Разве это можно запретить?

Оштрафованные журналисты и их коллеги заметили множество нарушений и в работе милиционеров, которые готовили материалы административных дел, и в действиях судьи во время процесса. Елена Шабуня и Вячеслав Лазарев собираются обжаловать постановление о наказании штрафами в Витебском областном суде.