Для внесения путаницы россияне в Польше используют Twitter 2 16.05.2019, 20:23

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Немецкая газета рассказала, как с помощью фейковых новостей РФ проводит информационную войну.

"С помощью фейковых новостей российские тролли пытаются повсюду производить манипуляции. В Польше они используют для этого преимущественно Twitter, как показал пример учений НАТО "Анаконда" в прошлом октябре", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung (перевод - inopressa.ru.)

"В ноябре 2018 года россияне спровоцировали инцидент в Керченском проливе между полуостровом Крым и материком, - напоминает журналист Михал Кокот. - Один из их военных кораблей протаранил украинское судно, следовавшее в украинский порт. На Facebook тогда широко распространился комментарий финна Вейкко Корхонена, который энергично защищал "право россиян на оборону". Ему якобы надоела пропаганда Запада, которая сеет антироссийские настроения и кроме того замалчивает, что россияне, благодаря своему участию во Второй мировой войне, принесли мир и свободу половине Европы и половине Азии".

"80% многочисленных пользователей Facebook, поделившихся этим сообщением, не были в курсе, что Корхонен вовсе не существует. Это следует из анализа Stratcom, IT-компании из столицы Латвии Риги, которая фиксирует российскую активность в соцсетях. Фото профиля было украдено со страницы другого человека, климатолога Атте Корхолы из Хельсинкского университета", - говорится в статье.

"В Польше главным инструментом пропаганды россиян является Twitter, что было зафиксировано на примере учений НАТО "Анаконда" в прошлом октябре. Министерство иностранных дел в Москве тогда заявило, что НАТО намеревается масштабно вооружить западных соседей России; заместитель министра обороны России Александр Фомин добавил, что учения призваны замаскировать то, что НАТО размещает в Польше крупные боевые подразделения недалеко от российской границы. Оба этих сообщения масштабно распространились в Польше через Twitter - но половина аккаунтов были фейковыми и управлялись из России", - указывает издание.

"Стратегия россиян заключается в том, чтобы вносить путаницу", - поясняет Янис Сартс, директор Stratcom. Для этого они используют то, что крупные американские интернет-концерны, предоставляющие платформы для соцсетей, едва ли подлежат регулированию". В феврале Сартс, выступая в американском Сенате, представил свои предложения по борьбе с российской пропагандой. "Он продемонстрировал, как с помощью одной российской IT-компании можно за 18 долларов купить положительный комментарий для форума одного сайта. Заказ был выполнен через 15 минут после поступления платежа", - передает Süddeutsche Zeitung.