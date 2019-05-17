Из Дроздов с нелюбовью Ирина Халип

17.05.2019, 7:59

Ирина Халип

Болото – естественная среда для зарождения заговора.

Если есть в нашем городе место, которое может взлететь на воздух без всяких взрывных устройств, просто от силы ненависти и страха, так это даже не изуродовавшие город бараки Чижа, а Дрозды. Жить в таком месте можно согласиться разве что по приговору суда, когда от тебя ничего не зависит. Впрочем, разве это жизнь?

На прошлой неделе коллеги опубликовали полный список владельцев домов в Дроздах. Просмотрела по диагонали – и едва-едва удержалась, чтобы не начать жалеть обитателей этого гетто (никто из них не стоит жалости, ни одно существо). Прочитала внимательно – и едва-едва удержалась, чтобы не начать злорадствовать (но мы же с вами добрые, мы не злорадствуем). В конце концов, поняла, что Дрозды – хорошее место для исследований энтомологов или других специалистов. Но никак не для наслаждения вечерним чаем на веранде.

С недавних пор самый упоминаемый житель Дрозов – сидящий в СИЗО КГБ бывший начальник службы безопасности вождя Андрей Втюрин. Там же – пока не в СИЗО, а в Дроздах - живет и председатель КГБ Валерий Вакульчик. И вот я представила себе эту их жизнь. Выходит, предположим, еще не арестованный Втюрин, уверенный в завтрашнем дне, погожим утречком в сад нарвать свежего борщевика к завтраку. А мимо, допустим, Вакульчик с таксой прогуливается. И вот они обмениваются дружескими приветствиями, обещают друг другу непременно заскочить в выходные на партейку в подкидного – при этом Вакульчик уже знает, что не только в выходные, но и нынче вечером Втюрин уже ни к кому в гости зайти не сможет, а партию в подкидного будет разыгрывать разве что с соседями по камере. При этом, не исключаю, и сам Втюрин уже собрал приличное досье на Вакульчика и ждет лишь аудиенции, чтобы того утопить. Но не успеет, потому что Вакульчик первым подсуетился.

Так все они и живут, зная, что если не утопишь ты – утопят тебя. Вариантов нет, вопрос лишь в скорости. И потому следят друг за другом, собирают компромат, доносят, унижаются, чтобы первыми выложить свой компромат. Но при этом – здороваются, улыбаются, носят друг другу взятки и выпивают вместе, ненавидя и боясь друг друга.

Руководители государственных концернов соседствуют с силовиками, которые их сажают. Соседи-силовики сажают тоже друг друга. Министры и пропагандисты соседствуют с отставными фаворитами, чей пример так и не стал никому наукой. А отставные фавориты, соседствующие с теми, кто их посадил, смачно плюют на их участки и нашептывают проклятия. Все это напоминает маленький провинциальный ад. Не дантов круг, конечно, а так, зловонное болото. Еще и поп среди жителей – чтоб уж совсем гротескно эта воронья слободка выглядела. Наверное, специально подселили, чтобы взятки освящал.

Вот, к примеру, одна из домовладелиц в Дроздах: бывшая директриса цирка Татьяна Бондарчук. Сначала ее арестовали за взятку, но – выкрутилась и даже вернулась в цирк. Второй раз не сажали, но возбудили уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями и выпихнули из цирка. Лет пять назад она говорила журналистам, что полет грядки на пенсии. И вот представьте себе это буколическое пенсионное времяпрепровождение - полоть грядки по соседству с теми, кто тебя сажал. Мечтать, как врежешь им по черепу тяпкой или мотыгой. И знать, что не врежешь, - это и есть твой личный ад.

Или, к примеру, Александр Боровский, бывший глава «Белнефтехима». Арестовывал его сосед по Дроздам Степан Сухоренко в мае 2007 года. Буквально через пару месяцев, правда, Сухоренко слетел с должности, щедро осыпанный оскорблениями и насмешками со стороны хозяина. Вот уж радости в Дроздах наверняка было в тот день! И ничего, дом не продал, не уехал из этой вороньей слободки, привык быть униженным, как и последовавший за ним в глухую отставку Вадим Зайцев. Представляете, как они оба ненавидят и друг друга, и нынешнего Вакульчика? Впрочем, скоро, думаю, Вакульчик к ним присоединится: председатели КГБ у нас меняются быстрее, чем мотоциклисты-лихачи на дорогах.

С другой стороны, такое мелкое зловонное болото – прекрасная естественная среда для зарождения заговора. Все ненавидят друг друга. Одни отсидели, другие готовятся. Палачи действующие сидят задом на грядке бок о бок с палачами отставными и потому обиженными. Все понимают, что из этого болота надо бы бежать, да некуда. А некоторые вдруг начинают думать, что если убрать из болота самую жирную жабу, то получится вполне симпатичный прудик с бликами солнца на чистой воде, и не нужно будет больше бояться и ненавидеть соседей. Так что, если и искать заговор, то не в отдельных структурах – в КГБ, в министерстве обороны, в МВД, - а в Дроздах. Именно там количество потенциальных заговорщиков на квадратный метр зашкаливает. Да и укрыться от посторонних глаз в зарослях борщевика там проще, чем возле городового.

Теперь понятно, почему после ареста Втюрина отовсюду полилась информация о раскрытии заговора силовиков. Наверное, надоело Втюрину и парочке его коллег, что промеж лопаток от выжигающих взглядов соседей чешется и кошмары снятся. А кто-то возьми и посоветуй: надо батюшку вызвать, заговор снять. Они и вызвали - своего, соседа из Дроздов. А он, услышав «заговор», пошел да и доложил, куда следует. Потому что бдительный, как и все в Дроздах.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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