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Синоптики: В выходные будет до +26°С

  • 17.05.2019, 11:43

Будет преимущественно без осадков.

18-19 мая большая часть территории окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь в юго-западных районах Беларуси будет сказываться влияние малоподвижной фронтальной системы, пишет Гидромет.

Установится теплая погода. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +6°С по северо-востоку страны до +15..+16°С по юго-западу, максимальная днем +19..+26°С.


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