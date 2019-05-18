NEXTA: Милицейская отработка мест проживания цыган зашла слишком далеко 18.05.2019, 15:41

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Фото: nn.by

Из ИВС в Могилеве в больницу доставили избитого мужчину цыганской национальности.

Об этом телеграм-каналу NEXTA сообщил источник в одной из больниц города Могилева:

- Сегодня утром из местного ИВС бригадой скорой помощи был доставлен мужчина цыганской национальности. Диагноз - ушиб обеих почек 2-й степени, гематурия. При этом гематом (синяков) в данной области нет, и это говорит о том, что били очень профессионально. Писать заявление на мучителей мужчина отказался, одновременно заявив, что «там ещё очень много наших осталось».

Когда милицейская «отработка мест компактного проживания диаспоры» зашла слишком далеко.