«Давайте определимся, кому это нужно: бюджету - да, водителям - нет» 3 18.05.2019, 18:46

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Белорусские автомобилисты высказались об идее контролировать среднюю скорость.

Две аксиомы не нуждаются в доказательствах. Первая: современная жизнь невозможна без технической составляющей, информационных систем и искусственного интеллекта. Вторая аксиома: при всей необратимости компьютеризации и роботизации ни одно из нововведений в мире людей не обходилось без "косяков", пишет сайт abw.by .

Не надо быть провидцем, чтобы понять, что в следующий раз скажет голос из прекрасного далека. Достаточно почитать новости соседних стран. Две из них дают четко понять, что как только мы разберемся с автоматическим контролем за непройденный техосмотр, отсутствием договора "автогражданки", проездом на красный, пересечением двойной сплошной, анализ средней скорости движения ТС будет лишь вопросом времени.

В Литве уже работают 25 радаров, фиксирующих среднюю скорость движения. Принцип действия таких радаров прост: один детектор фиксирует скорость и время в начале отрезка, другой - те же данные в конце отрезка. Система подсчитывает среднюю скорость движения авто на этом участке. Если она превышена, то нарушителя ждет штраф.

Точно так же контроль за средней скоростью начали осуществлять и в России. С 1 июля в российском Подмосковье такие комплексы появятся на 100 участках дорог, в дальнейшем эта практика распространится и на другие регионы.

Почему контролирующие органы делают акцент именно на средней скорости движения автомобиля, совершенно очевидно. Расположение стационарных камер давно известно, к тому же о предстоящем контроле водителей предупреждают специальные знаки. Достаточно быть законопослушным только в определенных "точках" дороги, чтобы не иметь проблем с законом. Выходит, профилактическая функция всей нынешней системы фотофиксации ниже плинтуса.

Но вот казус: измерению средней скорости в России никто не рад. Да-да! Нынешняя попытка урезонить гонщиков - вторая в истории соседнего государства. Первая, предпринятая в 2015 году, провалилась. Сбоями в работе камер возмущались автомобилисты, ГИБДД была недовольна, что производитель не подготовил пакет разрешительной документации. А один из депутатов вообще сказал, что такие штрафы незаконны.

"В ряде регионов автомобилистам выписывают штрафы за так называемое движение со средней скоростью. Но это некорректные расчеты, ведь формально на контролируемом такими специальными камерами участке дороги водитель может, например, превысить скорость и на 60 километров в час и в то же время часть пути, наоборот, ехать медленнее, чем разрешено. Наказание у нас предусмотрено за конкретное превышение на ту или иную величину. Поэтому те статьи, по которым водителей штрафуют, применяются неверно: в КоАП РФ понятия "средняя скорость" вообще нет", - сказал тогда председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Ничего удивительного", - пожмет плечами в ответ на такую картину под названием "Лебедь, рак и щука" белорусский автомобилист. Потому что аналогичная ситуация могла бы происходить и у нас. И это притом что сама по себе задумка оценивать среднюю скорость передвижения неплохая!

Поэтому на прошлой неделе журналисты спросили читателей: "Нужно ли нам по примеру соседних стран вводить автоматическую фиксацию средней скорости?"

Нет ничего удивительного в том, что самым популярным - 61% - оказался ответ "Давайте определимся, кому это нужно: бюджету - да, водителям - нет". Регулярно подкрепляемая случаями из жизни установка о том, что любое привлечение к ответственности со стороны властей первоочередной целью имеет пополнение бюджета, похоже, еще долго будет жить в умах автомобилистов.

Еще 35% респондентов в сумме в принципе не против, если бы такой контроль осуществлялся, но опасаются, что он в той или иной степени будет некорректным.

Наконец, только 4% опрошенных уверены, что нарушители все равно найдут возможность обойти закон.

Ясно, что ни один здравомыслящий человек не обрадуется дополнительному способу контроля за собой, даже если он самый законопослушный в мире. Но когда в любом нововведении люди видят только желание нажиться на своих же гражданах - это беда.