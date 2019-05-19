Саудовская Аравия созвала экстренный саммит лидеров арабских стран 3 19.05.2019, 10:23

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Страны региона обсудят ситуацию в Персидском заливе.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Сауд пригласил лидеров стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Лиги арабских государств в Мекку для обсуждения мер по снятию напряжения в ближневосточном регионе. Планируется, что экстренный саммит состоится уже 30 мая. Об этом в ночь на воскресенье, 19 мая, сообщило государственное информагентство Саудовской Аравии SPA, передает dw.com.

Кроме того, принц обсудил по телефону кризисную ситуацию в регионе с госсекретарем США Майклом Помпео, сообщает информагентство Reuters.

Нападение на нефтепровод в Саудовской Аравии

Ситуация в Персидском заливе начала обостряться после совершенного с помощью дронов нападения на центральный нефтепровод государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco, находящийся недалеко от Эр-Рияда.

В результате инцидента, произошедшего 14 мая, компания была вынуждена прекратить эксплуатацию нефтепровода по соображениям безопасности.

Ответственность за этот акт саботажа взяла на себя действующая на территории соседнего Йемена шиитская группировка хуситов. Несмотря на заявление официального Тегерана о том, что Иран к произошедшему не причастен, в министерстве обороны Саудовской Аравии высказали убеждение, что хуситы атаковали нефтепровод по указанию из Тегерана.

Эр-Рияд готов защищать свои интересы

При этом официальный Эр-Рияд заявил, что эти нападения серьезно скажутся на маршрутах снабжения и стабильности мировых рынков нефти.

"Саудовская Аравия не хочет войны в регионе и сделает все, что в ее силах, чтобы ее предотвратить. В то же время королевство заверяет, что в случае если другая сторона начнет войну, королевство ответит жестко и решительно и будет защищать себя и свои интересы", - заявил в воскресенье на пресс-конференции в Эр-Рияде министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Двумя днями ранее Объединенные Арабские Эмираты сообщили о взрывах двух нефтяных танкеров из Саудовской Аравии и двух судов из Норвегии и ОАЭ, произошедших недалеко от побережья Персидского залива.

Союзник США и противник Ирана

Саудовская Аравии имеет большое влияние в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива. В этой организации состоят шесть ближневосточных государств, в том числе Бахрейн и Кувейт. В Лиге арабских государств состоят 20 стран.

Саудовская Аравия и ОАЭ являются союзниками США и противниками Ирана. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из соглашения с Тегераном по ядерной программе.

На прошлой неделе Тегеран также заявил о том, что больше не собирается соблюдать определенные положения договора. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции против Ирана и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.