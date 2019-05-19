Австрийский блицкриг за один день Юрий Бутусов

19.05.2019, 12:20

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Именно поэтому к государству австрийцы сохраняют огромное доверие.

Этот парень только что отправил парламент на досрочные выборы из-за подозрений в коррупции участников правящей коалиции.

Только что 32-летний Себастьен Курц, канцлер Австрии, объявил о распаде правящей коалиции и перевыборах парламента "как можно скорее". Страшный скандал в этой сонной, скучной и тихой Австрии - но как? Ведь коалиция только полтора года при власти, ведь так много надо сделать, ведь такие реформы проводятся?

Австрией правит коалиция Народной партии во главе с Курцем и Партии Свободы во главе с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе - это опытный политик, профессионал, 49 лет.

17 мая, позавчера, в пятницу, в интернете появилось видео 2017-го года, как Штрахе ведет переговоры о передаче государственных контрактов одной из бизнес-структур в обмен на взятку. Причем взятку ему предложила россиянка - подставная фигура под именем "Алена Макарова", которая вела переговоры, скорее всего, от имени российских спецслужб.

И некоторые австрийские политики, когда увидел видео, вероятно, хотели бы сказать: "надо предъявить оригинал записей и устройство для записей, иначе это фейк", "я за это не отвечаю, пусть занимаются правоохранительные органы", "давайте подождем результатов расследования". И наверняка кто-то подумал, что скандал неплохо было бы замять, что в обмен на политическую "крышу" можно получить полезные услуги.

Курц стал министром иностранных дел Австрии в 27 лет - будучи студентом и еще не закончив высшее образование. В 31 стал канцлером. И он прекрасно понимает, что ему оказали доверие избиратели не для того, чтобы он держался за власть, а для того, чтобы он отстаивал принципы, защищал справедливость.

17 мая появился компромат - а в субботу 18 мая Штрахе уже подал в отставку, его карьера уничтожена, коалиция ликвидирована, канцлер заявил о досрочных парламентских выборах. Блицкриг за один день!

Австрийской прокуратуре придется теперь долго расследовать это дело, искать свидетелей, улики, документы. Но политическая ответственность наступила молниеносно. Как только видео поступило в сеть, парламент собрался для вынесения решения вместе с правительством на экстренное заседание в субботу 18 мая. Партия Свободы, может и хотела бы разобраться, все изучить, но партнеры по коалиции никаких проволочек не допустили, партия Курца отказалась сотрудничать и заявила о выходе из коалиции. И все, никаких доказательств уже не надо, детали не важны, может Штрахе и не нанес ущерба государству, может он и будет признан не виновным, но канцлера Курца и большинство депутатов это уже вообще не волнует - их волнует, что избиратели могут потерять доверие к государству, могут подумать, что руководство страны причастно к коррупции, а это недопустимо!

И теперь все - досрочные выборы! Никто не держится за власть. Именно поэтому к государству австрийцы сохраняют огромное доверие. Именно поэтому без всякой драмы австрийцы проведут досрочные выборы и Австрия снова станет скучной, сонной и тихой европейской демократией...

Юрий Бутусов, «Фейсбук»