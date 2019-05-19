В Египте произошел взрыв рядом с туристическим автобусом 19.05.2019, 16:34

Происшествие случилось у нового египетского музея в Гизе.

Возле нового египетского музея в Гизе (строится недалеко от пирамид) произошел взрыв. Об этом со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах сообщают Reuters и Sky News Arabia, передает РБК.

Взрывное устройство, по их информации, сработало в момент, когда мимо проезжал туристический автобус. Собеседники Reuters указывают, что большинство пострадавших — иностранные туристы. Всего, по оценкам источников агентства, ранения получили 12 человек.

При этом собеседники Sky News Arabia говорят о 17 пострадавших. По их словам десять из них — египтяне, еще семь человек — из Южной Африки.

Информации о жертвах происшествия пока нет, отмечает Reuters. В каком состоянии находятся получившие ранения, агентство и телеканал также не уточняют.