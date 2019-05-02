ЧМ-2019: Сборная Беларуси нанесла поражение словенцам 5 2.05.2019, 15:22

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Белорусские хоккеисты одержали третью победу на турнире в Нур-Султане.

Сборная Беларуси победила команду Словении в матче чемпионата мира в дивизионе 1А, что принимает Нур-Султан, — 4:1, пишет "Прессбол".

БЕЛАРУСЬ — СЛОВЕНИЯ — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

НУР-СУЛТАН. "Барыс Арена". Начало в 13.00.

БЕЛАРУСЬ: Мильчаков; Бэйлен — Лисовец, Демков — Ковыршин — Платт; Хенкель — Бокун, Лопачук — Шарангович — М.Сушко; Устиненко — Евенко, Феоктистов — Волков — Китаров (к); С.Малявко — Кислый — А.Малявко.

СЛОВЕНИЯ: Грачнар; Подлипник — Ковачевич, Д.Родман — А.Копитар (к) — Саболич; Грегорц — Маговац, Куралт — Верлич — Ограеншек; Претнар — Репе, Панце — Голичич — Хебар; Зайц — Чимжар — Калан; Штебих, Дрозг.

ШАЙБЫ: 1:0 — Шарангович (Лисовец, Кислый, 3.24 — бол.). 1:1 — Саболич (Родман, 43.30). 2:1 — Евенко (Платт, Ковыршин, 45.42). 3:1 — Платт (Демков, Ковыршин, 49.12). 4:1 — Демков (58.49).