Озвучены подробности смерти офицера ГАИ, которых не было на брифинге 20.05.2019, 15:22

9,604

Фото: «Радыё Свабода»

С заявлением выступила официальный представитель СК.

20 мая Следственный комитет провел брифинг, посвященный гибели 22-летнего инспектора ГАИ из Могилева Евгения Потаповича. Следователи пришли к выводу, что милиционер совершил суицид, инсценировав свое убийство, пишет nn.by.

Основная версия СК: 22-летний гаишник Евгений Потапович совершил суицид

Позже официальный представитель СК Юлия Гончарова пояснила несколько моментов, которые не были озвучены на брифинге.

По версии следствия, сообщение в Viber о похищении действительно было отправлено погибшим, что подтверждается изучением его телефона, изъятого с места происшествия.

«Учитывая установленные на настоящий момент обстоятельства, следствие приходит к выводу, что оно было отправлено с места происшествия самим молодым человеком перед совершением суицида для того, чтобы его быстрее обнаружили», — сообщила Гончарова.

«Брюк на нем было, потому что они сожжены с помощью жидкости для розжига. По версии следствия, погибший сделал это намеренно», — добавила Юлия Гончарова.

Она отметила, что ранение у милиционера было только одно — выстрел в голову. Ранее, на разошедшихся в сети фото была видна кровь на трусах погибшего. Сразу начали появляться версии, о ножевом ранении в пах.

«И еще раз акцентируем внимание на том, что никаких ранений в области паха не было, кровь на нижнем белье оказалась там из-за позы. Единственное зафиксированное телесное повреждение — огнестрельное ранение в голову. Информация, распространяемая на отдельных Telegram-каналах, является недостоверной. Плохое качество и ракурс фото позволяют раскручивать эту «версию», ведь их авторы понимают, что снимок крупным планом не будет опубликован по этическим соображениям», — заявила Юлия Гончарова.

Напомним, 16 мая Telegram-канал NEXTA сообщил, что в Могилеве похищен 23-летний лейтенант ГАИ. В 21.45 о гибели офицера официально заявила представитель МВД в эфире БТ. Весь личный состав милиции Могилевской области был поднят по тревоге, в регионе был введен план «Сирена», на дорогах всей страны выставлены блокпосты.

Сообщалось о похитителях на черной «Волге» с российскими номерами. Говорилось о том, что злоумышленники были цыганами.

17 мая белорусская милиция начала задерживать цыган, проживающих в Могилеве. Представители цыганской диаспоры заявили, что против них применялась сила.

Задержанных начали выпускать на свободу лишь 19 мая.