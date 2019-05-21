«Ростов» выпустил видео-трибьют, посвященное Тимофею Калачеву 1 21.05.2019, 11:13

Тимофей Калачев

Белорусский футболист был настоящей звездой российского клуба.

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев провел прощальный матч в составе команды в 29-м туре чемпионата России против "Зенита"(1:0). Официальный Youtube-канал "Ростова" опубликовал видео с этой игры, сообщает "Прессбол".

"Это все, что останется после меня" — заголовок видео. 38-летний Калачев выступал за "Ростов" с 2006 по 2007-й и с 2010 года до мая 2019-го. В общей сложности провел 289 матчей, забил 24 гола и отдал 74 голевые передачи.