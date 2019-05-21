Лукашенко — Румасу: Вы мне больше не пишите эти доклады 16 21.05.2019, 14:16

3,496

Диктатор провел совещание по «вопросам экономики».

21 мая Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам экономики, сообщает пресс-служба диктатора.

— Хотелось бы услышать от премьер-министра и вице-премьеров, какова ситуация у нас с экспортом? — поинтересовался Лукашенко.

Он также озвучил ряд других вопросов.

— Естественно, наиважнейший вопрос — валовой внутренний продукт. Какое у нас движение в этом направлении? Официальную статистику я знаю. На что мы в результате такой динамики выйдем на конец года, с какими показателями? Но экспорт меня волнует больше всего. Потому что это поступления валюты в страну, без которой нам весьма сложно существовать, да и экономике развиваться также, — цитирует слова диктатора его пресс-служба.

О России и «ядовитой нефти»

Лукашенко отдельно поинтересовался, как обстоят дела в торговле и экономическом сотрудничестве с Россией и Евросоюзом.

— Два основных наших партнера. Даже Европейский союз по экспорту сейчас опережает Российскую Федерацию, — отметил белорусский правитель.

Он также напомнил про имеющиеся проблемные вопросы в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией.

— Нашумевшая проблема «ядовитой» этой нефти. Какова сейчас ситуация у нас в этом плане? Я прочитал доклад и вернул его премьер-министру. Вы мне больше не пишите эти доклады. Вы просто теряете время, — сказал диктатор. — Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат.

Второй вопрос, который так и не снят, это поставки сельхозпродукции на российский рынок.

— По моей информации, на сегодня около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок. Доработались до того (чего не было раньше), что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства. Почему не принимаются меры? — возмутился белорусский правитель.