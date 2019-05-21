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Конец коммерсанта

  • Алексей Мельников
  • 21.05.2019, 18:57
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АЛЕКСЕЙ МЕЛЬНИКОВ

Уходите командой.

Вот тебе и Бурханович! Человек Усманов, "живущий в счастье". Умеющий, согласно молве, улаживать конфликты и делать так, что его сотрудники остаются довольными.

Это нужно было постараться, чтобы из-за мелочи довести дело до того, чтобы весь отдел политики "Коммерсанта" во главе с маститым ветераном политической журналистики Глебом Черкасовым, снялся с позиций, оголив неприглядные газетные тылы Бурхановича. Оставив перед лавиной критики штабного работника Желонкина, с широко открытыми глазами.

Отличный подарок кремлевский прессовод Громов, миллиардер Усманов и его нукеры сделали противникам российских властей, "удружили" Путину в сложной российской политической обстановке. Добавили к протестам в Архангельске и Екатеринбурге московский журналистский демарш. Подключив столичный ток к протестам в регионах. Ух!

Владельцу "Коммерсанта" и его подчиненным лучше было бы погасить конфликт как можно скорее – провести встречу с уволенными журналистами, быстро достичь согласия, поставить точку, попросить написавших заявление "черкасовцев" забрать их обратно, договориться о дальнейшей работе. Хоть в такой форме сохранить остатки вольнодумства в контролируемых властями СМИ и интерес публики.

Но нет, – нужно заливать огонь керосином – запустить инфу о том, что статься о перестановках Матвиенко-Нарышкин – заказная. Отвяньте вы с этой туфтой, Желонкин.

Конечно, можно набрать вместо Черкасова, Хамраева и всего отдела политики "Коммерсанта" на всё согласных штрейкбрехеров. Но кто это будет читать? Кому такой "Коммерсант" будет нужен? Тем более что не только отдел политики, но и другие отделы этой газеты, будут всей этой историей придавлены, будут писать с еще большей оглядкой.

Примеры деградации после политических чисток олигархами российской прессы известны. Посмотрите, во что превратилась мамутовская Газета.ру, кудряшкинский журнал "Профиль". "Паскудство одно", – как говорил Высоцкий.

Что касается журналистов, которые стоят на грани ухода из "Коммерсанта", и других, пожелавших, к ним присоединиться, – уходите командой. Создавайте свой, свободный, независимый проект. Ищите деньги у тех богатых людей, кому власти наступили ногой на горло, собирайте деньги по подписке. Подлые времена закончатся. "Коммерсант" умер, да здравствует новая пресса!

Алексей Мельников, kasparov.ru


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