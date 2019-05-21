Для чего миллениалы ездят в белорусские деревни? 21.05.2019, 23:06

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Ради чувства свободы миллениалы отыскивают непривычные варианты для отдыха.

Пожалуй, ни одно поколение так не отличается от предыдущего, как миллениалы от «иксов». Они практически перечеркнули старательно формировавшиеся принципы работы экономики и взаимодействия в социуме, меняя институт брака, отказываясь от собственного гнезда ради чувства свободы и отыскивая непривычные варианты для отдыха.

Как путешествует поколение Y, «Завтра твоей страны» рассказала основательница центра путешествий «Поход в народ» Карина Ситник.

Любят крафт

− У миллениалов хорошо заметна любовь к крафтовому продукту и тенденция к локализации путешествий, — говорит Карина Ситник. — Они очень ценят нетривиальные маршруты и поездки в маленьких группах. Для них с первого звонка организатора и на протяжении всей поездки очень важен микроклимат, который создается в группе. Путешествие воспринимается не как заказ готовой услуги, а как совместно организованное событие.

Ищут особенное

— Интерес вызывают нетрадиционные, «незаезженные» туристические направления, места, где мало кто бывал. Например, от знакомых, которые долго хотели поехать в Исландию, в какой-то момент я услышала, что больше им туда не очень хочется, потому что уже все стали туда ездить.

Еще для поколения Y важна четко сформулированная цель поездки. Им не интересно ехать куда-то, чтобы просто смотреть на достопримечательности, вместо этого они выберут полезные путешествия. Например, популярен бердвотчинг. Пользуются спросом поездки, в которых можно научиться печь хлеб, готовить натуральную косметику.

Группы из туристов этого поколения не любят «распыляться». Им нужен конкретный фокус тура, без «воды».

Готовы платить больше за продукт с историей

— «Игреки» − это люди, которые ценят уникальность, ручной труд. Для них важна история продукта. И за это они готовы платить больше.

Зато в приоритете не стоит лучшее размещение. Среди миллениалов не так высок спрос на уровень «luxury» — они не хотят за это платить. Главное, чтобы был базовый комфорт.

Впечатления и полезные практикоприменимые навыки – это основной мотив путешествий поколения Y. Они готовы больше платить за впечатления, профессионализм и возможность научиться тому, на что самостоятельно пришлось бы потратить много времени.

Выбирают болота

— Благодаря созданным хорошим условиям агротуризм в Беларуси развился настолько, что теперь можно приехать в деревню, остановиться в доме отельного типа и вместе с тем провести время с замечательными людьми, которые расскажут о сельском быте, чему-то научат. В итоге отдых получается очень колоритным.

Очень важно, что сельский туризм у нас подкреплен вкусной едой. В большой степени потому, что все продукты местные, «свои», и у них более насыщенный и яркий вкус. Продукты из белорусской глубинки уникальные, качественные и натуральные. Они могли бы дорого стоить.

Есть агроусадьбы, специализирующиеся на гастрономии, которые собирают и готовят блюда по рецептам с историей – как чья-то бабушка учила, почему именно такая комбинация продуктов. А когда блюда готовятся в печи или на костре, это придает им неповторимый вкус и аромат.

Несмотря на то, что природа в Беларуси и соседних странах схожа, наши болота могут стать настоящим брендом. У нас разработаны интересные маршруты по верховым болотам, все еще есть Ольманы — самый большой болотный комплекс в Европе. Там интересное биоразнообразие и ландшафтная составляющая, которые привлекают миллениалов.

Хотят видеть, как живут другие

— Миллениалы путешествуют для того, чтобы посмотреть, как живут другие, познакомиться с их культурой, историей. Например, когда мы готовили тур по одной из природных территорий Беларуси, сперва сотрудничали со специалистами заказника, которые проводили экскурсии. Это было здорово и интересно. Но потом мы начали работать с гидами из местных жителей, которые проводят экскурсии в виде сопровождения, рассказывают про местность через общение, а не повествование. Взгляд местного жителя и его рассказ о том, что людей окружает, больше впечатляет туристов. В этом тоже есть большой потенциал.