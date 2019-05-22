Студенты из Уэльса вышли в Лигу Европы 22.05.2019, 15:20

Они играют бесплатно и тренируются всего два раза в неделю.

Главной неожиданностью сезона многие считают «Аякс», но это как посмотреть. У амстердамцев были хоть какие-то предпосылки и высокий стартовый уровень, а вот маленький «Кардифф Мет Юниверсити» взялся в еврокубках фактически из ниоткуда. В конце прошлой недели этот валлийский клуб прорвался в квалификацию Лиги Европы-2019/20, хотя это чисто университетская команда, пишет sports.ru.

«Кардифф Мет Юниверсити» принадлежит местному Университету Кардифф Метрополитан, где на направлениях искусства, дизайна, спортивного менеджмента и наук о здоровье обучаются 11 тысяч студентов. За «Кардифф Мет» играют только те, кто прошел через университет: действующие студенты, лекторы и тренеры клубной академии. Большинство игроков – валлийцы, еще есть англичане и один финн. Средний возраст – 21-22 года.

Футболисты называют себя полупрофессионалами и тренируются на университетских полях всего два раза в неделю: в понедельник и четверг. «В первую очередь мы здесь учимся и преподаем, – рассказал Sports.ru правый защитник «Кардифф Мет» Дилан Риз. – Я учусь по направлению «Спорт и физическое воспитание», преподаватели знают о команде и не спрашивают о прогулах – но до тех пор, пока это не становится жизненно важным, ха-ха».

«Все игроки – отличные студенты, много работают и не забивают на учебу, – считает нападающий Элиот Эванс. – У девяти игроков есть магистерские степени, другие получают PhD (аналог нашего кандидата наук – Sports.ru). Основные направления: тренерство, спортивная психология и аналитика. А так игроки у нас самые разные. Вот Джоэль Эдвардс два года назад играл за «Херефорд» на «Уэмбли» в финале кубка для команд с 9-го по 11-й дивизион, Эмлин Льюис – просто самый ворчливый человек на планете, летом он подрабатывал овцеводом».

«Кардифф Мет Юниверсити» существует с 1964 года, падал в дивизионах и менял названия – в нынешнем состоянии он родился в 2000-м. Команда играет на стадиончике для 1620 зрителей, который не заполняется даже на четверть – на матчи ходят примерно по 300 человек. Три года назад «Кардифф Мет Юниверсити» впервые в истории добрался до премьер-лиги Уэльса. Ни разу не был чемпионом, но есть три Кубка Лиги Уэльса – последний в этом сезоне.

На эмблеме – лучник и практически нечитаемая фраза на валлийском языке «I lwyddo, rhaid chwarae» («Играйте и добьетесь успеха»).

Играли и добились. 19 мая 2019 года.

Студенты впервые в еврокубках – тренер катался по газону, футболисты отметили морем алкоголя

После зимнего перерыва все 12 клубов чемпионата Уэльса распределяются по двум шестеркам: наш «Кардифф» стал первым в нижней, то есть в полноценной таблице занял седьмое место. И после этого выиграл плей-офф за квалификацию Лиги Европы. В финале, на который пришли 623 зрителя, «Кардифф Мет» в гостях победил «Бала Таун», который пять лет до этого отбирался к квалификацию еврокубков. 1:1 в основное и 3:1 по пенальти.

После победного пенальти нападающего Элиота Эванса главный тренер «Кардифф Мет» Кристиан Эдвардс катался по газону, обнимая помощника. Эдвардс играл в «Суонси», «Ноттингем Форесте» и «Бристоль Роверс», в Кардиффе не только тренирует, но и читает лекции для будущих тренеров – вот его карточка на сайте университета, где указана электронная почта и перечислены научные работы.

Игроки набросились на Эванса и подбежали к десяткам фанатов (они ехали 220 км за командой) – все кричали, запрыгивали на спины друзей и обнимались. Посмотрите на радость игроков под рев валлийского комментатора. Через этот язык действительно не пройти: когда Аарон Рэмзи пишет твиты на валлийском, в Англии думают, что он пьян.

Met Caerdydd yn cyrraedd Ewrop! ⚽🇪🇺@CardiffMetFC qualify for the @EuropaLeague for the first time in their history! ⚽🇪🇺 pic.twitter.com/6UMI3TU3nk — ⚽ Sgorio (@sgorio) 19 мая 2019 г.

«Мы шли к этому несколько лет, а теперь о нас говорят BT Sport и BBC, – восторженно отвечает мне в директе инстаграма Дилан Риз. – О да, мы еще как праздновали, ха-ха. Выпили пару напитков в Бала, где проходил матч, а потом поехали в паб. Только в самом университете мы никакие не известные. Ребята нас узнают, но просто поздравляют и спрашивают, как мы это сделали».

«Великий момент, – продолжает Элиот Эванс. – Немногие профессионалы доходят до еврокубков. Отмечали мы с большим количеством алкоголя. Перед автобусом в Кардифф пошли в паб отца нашего игрока Уилла Эванса и зависли там на там пару часов».

Вратарь «Кардиффа» вытащил три пенальти – пришел туда на первом курсе, начинал с четвертого дивизиона

«Был эмоциональный порыв, немного слез и много объятий, – радуется вратарь «Кардиффа» Уилл Фуллер, в финальном матче он вытащил три пенальти и заплакал. – Я не отбил ни одного за последние пять лет, но сделал это в нужный момент. Просто аналитики в клубе работают с нами каждую неделю, готовят разбор соперников, так что я видел все пенальти «Бала Таун» в этом сезоне и знал привычки их игроков. А еще перед матчем я закрепил шпаргалку на бутылке с водой – подсматривал, куда они будут бить».

Фуллер – один из героев матча – магистр спортивной психологии, работает в госпитале и никогда не был профессиональным игроком.

Его слезы – это восемь лет игры за «Кардифф».

Он пришел туда первокурсником: начинал в четвертом по значимости дивизионе Уэльса, а теперь будет в Лиге Европы. И рассказал нам, что мечтает рвануть в профессионалы.

Секунду, а что такое чемпионат Уэльса? «Кардифф Сити» и «Суонси» почему-то в английской системе

«Кардифф Сити» после этого сезона вылетел в чемпионшип, «Суонси» не вылезает оттуда уже год. Еще в Англии играют «Рексхэм» (пятая лига) и «Ньюпорт Каунти» (четвертая лига). Они вчетвером в Англии играли всегда.

До 1992 года чемпионата Уэльса не существовало, все клубы жили в английской системе – но после образования своей лиги все команды, кроме четырех сильнейших, приехали домой.

На самом деле, чемпионат Уэльса – это грусть. В рейтинге УЕФА лига занимает 48-е место – ниже Люксембурга, Армении, Мальты и Эстонии. Еврокубковая вершина для всего валлийского футбола – второй квалификационный раунд ЛЧ и третий – в Лиге Европы.

«Из чемпионата Уэльса вспоминается только команда «Эйрбас» из Бротона, которую спонсирует Airbus, и она играет прямо на фоне самолета. Это для иллюстрации того, что лига – полный колхоз, – рассуждает редактор Sports.ru, автор книги «Мир английского футбола» и телеграм-канала про английскую футбольную культуру Иван Калашников. – По уровню вообще кошмар. Но шуток на эту тему я никогда не слышал – потому что easy target, то есть слишком очевидная мишень, чтобы по ней стрелять. Смеются только над англичанами, которые рвутся в сборную Уэльса из-за бабушки или дедушки, чтобы сыграть хоть за какую-то сборную. Самый яркий пример – Винни Джонс».

Студенты не получают денег за футбол. Премиальные за Лигу Европы еще не обсуждали

Вратарь Фуллер: «Мы играем из любви к футболу».

Автор золотого гола Эванс: «Да, нам не платят, а клуб не платит за новых игроков. Некоторым помогают финансово, чтобы они заплатили за учебу, но это незначительные деньги. Клуб дает нам не деньги, а развитие – мы играем, посещаем тренерские курсы.

Премиальные за Лигу Европы наверняка будут, но об этом еще надо будет поговорить с тренерами».

Лига Европы – что дальше?

Выход в квалификацию Лиги Европы принес студенческому клубу 220 тысяч евро. Впереди – четыре раунда отбора, а пока перерыв – две недели на отдых и восстановление. Тренировки продолжатся 3 июня, а герой серии пенальти Эванс пока слетает под солнышко в Дубаи. Он надеется «пройти один-два раунда»:

«Знаем, что будет тяжко, но готовимся. Моя мечта – сыграть против моего любимого «Манчестер Юнайтед». У всех должны быть мечты, верно? А в будущем хочу работать в футболе – есть амбиции для игры и тренерства на высшем уровне, так что продолжу учиться и играть».

«Я тоже болею за «Ман Юнайтед». Если пройдем пару раундов, буду мечтать о матче с ними, – заканчивает Дилан Риз (он, кстати, просил подписаться на его инстаграм – вперед). – Но главная мечта в жизни – продолжать играть и прогрессировать в образовании, попасть в профессиональный футбол или стать учителем физкультуры».

Соперников по квалификации «Кардифф Мет» узнает 11 июня, но предварительные зоны риска уже известны: в первом раунде будет клуб из Косово, Северной Ирландии, Сан Марино, Люксембурга, Андорры, Гибралтара или Фарерских островов, а дальше могут попасться «Глазго Рейнджерс» или «Вулверхэмптон».