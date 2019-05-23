Мем с бараном помог британцу получить работу у Илона Маска 23.05.2019, 11:21

Адам Косари до недавнего времени вел социальные сети Музея английской сельской жизни.

Британец получил работу менеджера соцсетей в Tesla благодаря переписке с Илоном Маском в Twitter. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на CNBC.

Адам Косари до недавнего времени вел социальные сети Музея английской сельской жизни. В апреле он разместил в Twitter музея фото барана, подписав его: «Посмотрите на эту абсолютную единицу». Это отсылка к популярному в англоязычных странах мему: люди выкладывают фото чего-то непривычно большого с подписью: «Восхищаюсь им. Абсолютная единица [absolute unit]».

Сообщение увидел основатель Tesla Илон Маск, который известен своей активностью в Twitter. Он поставил фото барана к себе на аватар, написав: «Я тоже абсолютная единица». В ответ на это Косари поменял аватар аккаунта музея на фото Маска.

После этого Tesla сделала британцу предложение о работе, и 22 мая Косари объявил, что с июля будет отвечать за соцсети компании. При этом ему придется отказать другому потенциальному работодателю — Королевской академии искусств Великобритании, с которой он уже договорился о трудоустройстве.

Sob! We’re obviously very sad that the lovely and talented Adam now won’t be joining us, but know he’ll do a great job at Tesla (and Adam, please don’t forget to send over that RA-branded Model S we discussed). If *you* want his job, apply here -> https://t.co/9GH6lHJfzC — Royal Academy (@royalacademy) 21 мая 2019 г.

В академии с пониманием отнеслись к выбору Косари. «Нам очень грустно, что талантливый Адам не присоединится к нам. Но мы уверены, что его ждет прекрасная работа в Tesla. И, Адам, не забудь прислать нам электромобиль Tesla Model S с логотипом нашей академии, как мы и договаривались», — написало заведение в Twitter.