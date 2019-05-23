Против активистки движения «Матери 328» возбудили уголовное дело 23.05.2019, 17:59

Марина Мацулевич

Марина Мацулевич отказалась давать показания.

Утром 23 мая в Минске задержали активистку движения "Матери 328" Марину Мацулевич, сообщает правозащитный центр «Весна».

По предварительной информации, женщину подозревают в совершении преступления по статье 369 УК РБ ("Оскорбление должностного лица").

Об этом Мацулевич написала у себя на странице в Facebook:

"УК РБ 369 Оскорбление должностного лица. Дали приказ людям, которые даже не знают этой статьи, вынуть технику".

Позже Марина написала, что ее везут в Центральный отдел следственного комитета.

Официальный представитель Следственного комитета Илья Босько подтвердил, что в отношении активистки движения «Матери 328» Марины Мацулевич возбуждено дело по статье 369 УК.

«Центральным районным отделом Следственного комитета города Минска по материалам проверки ГУВД Мингорисполкома возбуждено уголовное дело в связи с оскорблением работников органов прокуратуры по статье 369 в отношении Марины Киселевич (девичья фамилия Мацулевич), — сказал Босько. — Сегодня сотрудниками милиции по поручению следователя по месту жительства у нее проведен обыск, в ходе которого изъяты ноутбук и мобильный телефон».

По словам Босько, в целях выяснения всех обстоятельств проводятся необходимые следственные действия.

Женщина сообщила, что ее отпустили под обязательство о явке.

«Сегодня я отказалась давать показания, потому что мне нужен защитник. Завтра на 15.00 назначен допрос. Мне сказали, что к понедельнику нужно собрать справки — характеристику, что я не состою нигде на учете», — сказала она.

Активистка Марина Мацулевич - участница инициативы "Матери 328". Она известна тем, что боролась за пересмотр дела своего сына, который находится в заключении по этой статье. Марина говорила о многочисленных нарушениях и злоупотреблениях в этом деле.