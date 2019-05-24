Россия отправит военных в Конго 9 24.05.2019, 7:41

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Договор об этом был подписан в ходе переговоров в Москве.

Россия направит своих военных специалистов в Республику Конго. Договор об этом был подписан в ходе переговоров представителей обеих стран в Москве в четверг, 23 мая, сообщает dw.com.

По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, в Республике Конго находится значительное количество советской и российской военной техники, которая нуждается в профессиональном обслуживании. Специалисты из России будут обучать конголезских коллег и помогать им в работе с техникой, добавил он. Фомин назвал новый контракт продолжением военно-технического сотрудничества двух стран.

Наемники ЧВК Вагнера в ЦАР и Судане

В августе 2018 года Россия заключила договор о военном сотрудничестве с Центральноафриканской Республикой (ЦАР). Несколькими месяцами ранее СМИ сообщили о возможном присутствии в ЦАР и граничащем с ней Судане наемников из российской частной военной кампании Вагнера. В январе 2019 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Судане присутствуют сотрудники "российских частных охранных фирм, не имеющих отношения к российским государственным органам".