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В МЧС назвали причину пожара в здании завода «Горизонт»

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  • 24.05.2019, 13:33
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Из здания эвакуировали 78 человек.

В четверг, 23 мая, горело здание завода «Горизонт» по адресу проспект Машерова, 11. В 14.31 в МЧС сообщили о пожаре, спасателям удалось его локализовать в 14.59, ликвидировать — в 15.26.

Причина происшествия — нарушение противопожарных требований. Накануне на техническом этаже (между первым и вторым этажами) демонтировали коробы вентиляции. При этом проводили огневые работы, противопожарные требования по которым и нарушили, объясняется на сайте МЧС Минска.

Из здания эвакуировали 78 человек, на месте работало 10 пожарных машин. Никто не пострадал.


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