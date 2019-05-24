«Белсат»: Задержан целый ряд директоров в Гомеле, Витебске, Орше 64 24.05.2019, 16:40

15,404

Вакульчик и Шуневич продолжают орудовать.

По информации источников «Белсата», 21-22 мая прошли задержания директоров ряда предприятий в Гомеле, Витебске и Орше. Части задержанных инкриминируют участие в коррупционных схемах.

Как выяснили корреспонденты, на рабочем месте отсутствует директор Оршанского ОАО «Станкозавод «Красный борец» Александр Ш. На предприятии журналистам сообщили, что в ближайшее время руководитель на работе не появится.

Аналогичная ситуация с директором на гомельском ОАО «СтанкоГомель». Руководитель предприятия Владимир С. на работе отсутствует, на вопрос корреспондента, когда директор появится на рабочем месте, в приемной ОАО «СтанкоГомель» вразумительного ответа не дали.

Также задержаны директора витебских заводов ОАО «ВИЗАС» (Витебский завод заточных станков) и станкостроительного завода «Вистан». На последнем предприятии корреспондента заверили, что директор Валерий К. «в командировке», а на дополнительный вопрос о задержании в приемной бросили трубку. Как утверждают источники «Валерию К. инкриминируют участие в коррупционных схемах при закупках с участием компании «Ситэк».

По информации источников, задержанные директора пребывают в СИЗО КГБ в Минске. Пресс-служба КГБ в течение дня на звонки не отвечает.

Также по информации источников, правоохранители интересовались работой руководителей Гомельского завода станочных узлов, Минского завода автоматических линий, Минского завода «МЗОР», пинского «Кузлитмаша», ни одного из руководителей указанных предприятий корреспонденты не нашли на рабочем месте.