Сериал «Слуга народа» заблокировали на YouTube в Беларуси 10 24.05.2019, 20:09

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Главную роль в сериале сыграл новый президент Украины Владимир Зеленский.

Сериал «Слуга народа», в котором новый президент Украины Владимир Зеленский сыграл главную роль, стал недоступен на YouTube в Беларуси. С чем связана блокировка в нашей стране — неизвестно. Однако российское издание «Ведомости» сообщает, что в России сериал также заблокировали на YouTube. Это связано с тем, что права на показ картины в интернете в России выкупил «Яндекс», передает nn.by.

Первый сезон комедии «Слуга народа» вышел на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 года. По сюжету, главный герой — простой учитель истории, которого сыграл Зеленский, становится президентом Украины. Заняв этот пост, он начал проводить масштабные реформы и занялся борьбой с коррупцией, но встретил сопротивление олигархов и чиновников.