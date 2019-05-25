Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска 25.05.2019, 11:56

Иллюстрационное фото

Впечатляющее зрелище.

Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Спутники Starlink были запущены 24 мая с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

Видео ночного перемещения в космосе "поезда" из 60 спутников Starlink опубликовал в Twitter житель Нидерландов Марко Лангбрук, пишет ria.ru.

"Ух ты! Только что имел потрясающий вид на "поезд" из спутников SpaceX Starlink надо мной! Фантастически!", - написал он в Twitter.

Voor wie straks wakker is en het diep in de schermering nog eens wil proberen: passage rond 4:10 NL tijd van het Starlink satelliet "treintje": pic.twitter.com/ZUEdVlfiWy — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) May 25, 2019

Ещё одно ночное видео "поезда" опубликовал в Twitter другой голландец Сеес Басса.

An absolutely fantastic view of the 60 @SpaceX Starlink satellites as they passed over the Netherlands just now! This is a must see. https://t.co/Zg6HcMsPhR — Cees Bassa (@cgbassa) May 24, 2019

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда ракета Falcon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B. Всего Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.