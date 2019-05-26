Геннадий Федынич: Для профсоюза РЭП сейчас – горячая пора 26.05.2019, 11:27

ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

В профсоюз обращается столько людей, что едва успевают всем помогать.

Бывший председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич рассказал «Радыё Рацыя», что изменилось в работе их организации после судебного приговора.

Напомним, что в августе прошлого года лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик были признаны виновными по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП на 4 года ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа.

При этом Федыничу и Комлику запрещено занимать руководящие должности сроком на 5 лет.

Минский городской суд оставил решение районного в силе.

22 ноября на расширенном заседании Совета профсоюза РЭП новым руководителем организации выбрали Зинаиду Михнюк, а Геннадий Федынич занял в профсоюзе должность советника-консультанта.

«К счастью, система работы профсоюза уже давно построена таким образом, что мой уход с поста ни на что не повлиял. Регулярно проходят заседания и юристов, и руководящих органов, и в регионах люди привычно работают. К тому же, и я никуда не уходил из профсоюза. Возможно, власти рассчитывали, что после суда мы будем дискредитированы, но получилось наоборот - обращается столько людей, что едва успеваем их консультировать и помогать. Приезжают из регионов, у нас сейчас в буквальном смысле горячая пора. Ведь каждому надо выслушать и помочь», - рассказал Геннадий Федынич.