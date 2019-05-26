СМИ: Пять тысяч боевиков приближаются к границам России 9 26.05.2019, 14:51

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Иллюстрационное фото

Значительную их часть составляют граждане СНГ, воевавшие в Сирии.

В последние годы террористическая организация ИГИЛ переместилась из Сирии и Ирака в другие регионы мира, в частности в Афганистан. Распространение террористических группировок вблизи границы Афганистана и СНГ вызывает обеспокоенность у России и стран региона. Вчера глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что 5 тысяч боевиков ИГИЛ сконцентрировались на границе, пишет издание Asharq Al-Awsat (перевод – inosmi.ru).

Выступая на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ), Бортников заявил: «Особое беспокойство вызывает переброска террористических групп в северные провинции Афганистана, граничащие с государствами Содружества. В этих районах филиал ИГИЛ (Вилаят Хорасан) уже сосредоточил около 5 тысяч боевиков. Значительную их часть составляют граждане СНГ, воевавшие в Сирии».

Он предупредил, что наращивание сил террористов способствует существенному обострению обстановки в Центральноазиатском регионе. «Идет их непрерывное проникновение в страны Содружества, сращивание с местной организованной преступностью. Одновременно увеличиваются трансграничные потоки наркотиков, оружия и незаконной миграции», — отметил глава ФСБ. По его словам, доходы используются для восполнения ресурсной базы террористов и расширения их боевых возможностей.

«Для скрытого перемещения из зон боевых действий и граничащих с ними стран в другие регионы участники международных террористических организаций используют потоки беженцев и трудовой миграции», — рассказал Бортников. По его словам, внедряясь в национальные диаспоры и землячества, террористы создают законспирированные ячейки, идеологически обрабатывают и вербуют новых сторонников, в первую очередь из социально неустроенной молодежи и мигрантов, обучая их террористической деятельности.

Александр Бортников подтвердил информацию, что преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия и биотоксинов, а для доставки поражающих элементов применяются беспилотные летательные аппараты. Глава ФСБ сообщил, что террористы все чаще используют электронные платежи и криптовалюты для перемещения денежных средств, получаемых от некоторых государств и организаций, поддерживающих всемирную террористическую сеть. Он выразил обеспокоенность по поводу передвижения террористов из Сирии и Ирака в другие нестабильные регионы мира. Например, в Афганистан, куда с конца 2016 года начали прибывать боевики, потерявшие контроль над регионами в обеих странах.

Глава ФСБ выразил опасения по поводу возвращения бывших участников бандформирований из Сирии в Россию и Центральноазиатские республики для продолжения террористической деятельности. Он отметил, что террористическая организация может использовать ситуацию в Афганистане, чтобы сделать эту страну новым плацдармом для террористов.

В феврале руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков заявил, что «спящие» террористические ячейки, сформированные боевиками после возвращения из зон конфликта, в последние годы возглавляли список потенциальных угроз безопасности региона. Он отметил, что идеологами ИГИЛ была объявлена «новая хиджра», которая способствует формированию терроризма внутри стран СНГ. «Прогноз, к сожалению, подтвердился, как и гипотеза о том, что перемещение уцелевших подразделений ИГИЛ и других террористических организаций из Сирии и Ирака в Афганистан повлечет возможность формирования террористического «хаба» в этом регионе, что усилит давление на границы стран СНГ», — сообщил Новиков.

Изменение характера и географии террористической организации ИГИЛ стало главной темой выступления Александра Бортникова в конце 2017 года на XVI совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ. «Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ и других примкнувших к ней международных террористических организаций в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети», — сообщил он.

По словам главы ФСБ, террористы целенаправленно «расползаются» за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов. Они активно перебираются в Афганистан, откуда могут проникнуть на территорию других стран Центральной Азии, а также в Китай и Индию. Кроме того, Бортников заявил, что они могут «использовать азиатский плацдарм», чтобы совершать теракты в России.