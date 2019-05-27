100 лет назад Гродно стал столицей БНР 3 27.05.2019, 8:57

Рада БНР переехала из Вильнюса в город над Неманом.

27 мая 1919 года Рада Белорусской Народной Республики во главе с Антоном Луцкевичем переехала из Вильнюса в Гродно, где оставалась до сентября 1919 года.

Журналисты tut.by провели экскурсию по историческим местам Гродно, связанным с Радой БНР.

Фото: budzma.by

Над воротами монастыря на праздники вывешивался бело-красно-белый флаг

Главным белорусским местом в Гродно можно считать Борисоглебский православный монастырь, который находился на месте, где сейчас стоит здание драмтеатра.

В 1915 году сюда перевезли детский приют из Красностока, который под свою опеку взяли представители виленского белорусского благотворительного общества «Золак». Потом здесь открыли первую в Гродно белорусскую школу. Ее учителями стали 18-летняя Тэкля Станишевская и 23-летний Александр Гриковский. К сожалению, молодые учителя заболели туберкулезом и умерли один за другим в 1919 году.

Здесь же, в Борисоглебском монастыре, в 1918 году открывается первая в городе легальная белорусская организация — «Сувязь культурна-нацыяналістычнага адраджэння Беларусі». Потом она изменила свое название и стала «Гродзенскім Беларускім нацыянальным камітэтам». В монастырских стенах размещались канцелярия Белорусского учительского совета, секретариат Белорусского посольского клуба, Белорусский школьно-приютский совет, редакция газеты «Сялянская гутарка», белорусская типография и отделение Белорусского института хозяйства и культуры. Над воротами монастыря на праздники вывешивался бело-красно-белый флаг.

Первый белорусский митинг — в одном из залов офицерского казино

Нынешняя Советская площадь — еще одно место в белорусском маршруте по городу. В так называемом «доме Муравьевых» в 1918 году размещалось офицерское казино, в одном из залов которого был организован первый в Гродно белорусский митинг. В 1919 году на площади прошли похороны учителя Александра Гриковского.

А дальше мы идем по улице Советской, которая раньше называлась Доминиканской. В доме № 23 находился отель «Россия». По иронии судьбы именно здесь располагался Белорусский национальный комитет, проходили белорусские вечеринки, курсы языка, работали редакция газеты «Беларусь», Центральный белорусский совет Гродненщины, белорусский клуб «Наша хатка». И здесь же проходили заседания Правительства БНР.

Белорусские деятели здесь обедали или собирались за чаем и так обсуждали насущные государственные дела.

Кстати, именно в Гродно весной 1919 года праздновали первую годовщину объявления БНР. Во время торжественного вечера Антон Луцкевич обратился к белорусам с призывом не бросать работы на национальной ниве до того момента, пока Беларусь не станет независимой.

Не многие знают, что здание универмага непосредственно связано с гродненской историей БНР. Вернее — место, где расположен торговый центр. Здесь находилась гостиница «Европа» или «Европейская», где в начале 1919 года остановился тогдашний премьер-министр и министр иностранных дел Правительства БНР Антон Луцкевич. Название гостиницы как нельзя лучше соответствовало той цели, которая привела его в Гродно: сделать белорусскую державу европейской.

Рядом в то время находился еще один отель — «Коммерческий» или «Торговый». Позже, в советский период, здесь располагался ресторан «Белосток». Здесь останавливались офицеры из белорусской военной комиссии.

Еще один гродненский отель — «Метрополь», который находился на сегодняшней улице Социалистической. Здесь также останавливался Антон Луцкевич, перебравшись сюда из отеля «Европа».

Еще один адрес — Ленина, 4. Здесь когда-то располагалось Пушкинское училище, а во времена БНР — белорусская школа во главе с директором Янкой Антоновым.

С этим местом связан и Лука Декуть-Малей — один из первых протестантских священников, который присоединился к белорусскому движению. Он являлся членом комитета национального возрождения Беларуси, клуба «Беларуская хатка», был одним из инициаторов создания Громады белорусской молодежи. И даже выступал на сцене местного театра.

Самая известная гродненская фотография Правительства БНР

Одна из самых известных гродненских фотографий Правительства БНР сделана около архиерейского дома, который находится по улице Горького, 2/2. Именно здесь в начале 1919 года размещалась белорусская военная комендатура и часть эскадрона первого белорусского гродненского полка. На фотографии — гродненский полк во время приезда одной из иностранных делегаций. На балконе вывешены белорусский, литовский и французский флаги.

В бывшем дворце квартировались белорусские офицеры. В 1919 году после оккупации немцами Гродно в город стало возвращаться православное духовенство. На одной фотографии изображены белорусские военные и православный епископ Владимир, который вернулся из вынужденной эмиграции в России.