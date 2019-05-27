Выдавливать из себя раба по капле: монолог белорусского врача 4 27.05.2019, 9:27

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Правитель, привыкший добиваться слепого подчинения, утрачивает связь с реальностью и начинает делать все больше ошибок.

Издание onliner.by опубликовало статью Андрея Беловешкина — кандидата медицинских наук, ведущего семинаров и мастер-классов, посвященных здоровому образу жизни, автора блога о здоровье beloveshkin.com:

- Еще пару тысяч лет назад люди долгое время жили небольшими племенами и воевали намного чаще, чем сейчас. Выживание в таких условиях зависело от степени сплоченности группы и подчинения авторитету. Ученые считают, что склонность к подчинению сформировалась в процессе эволюции и заложена в нас генетически, ведь выживали наиболее слаженные группы, целиком подчиняющиеся своим лидерам. В человеческой культуре подчинение авторитету, будь то старшие по возрасту люди, родители, представители власти или религии, считается добродетелью и воспитывается с самого детства в подавляющем большинстве культур.

Давайте сегодня поговорим про «терпил» и про то, как выдавливать из себя по капле раба, с чисто биологической точки зрения.

Итак, кроме предрасположенности мы проходим огромную школу подчинения в детском саду, школе, армии. Все эти структуры так или иначе воспитывают подчинение авторитету, принуждают подавлять свои желания и импульсы, обесценивают собственное мнение и инициативу. Разумеется, никто такой цели не ставит, но в совокупности все воспитательные средства сильно подавляют волю человека.

Как бы это прискорбно ни звучало, взрослые автоматически подчиняются любому, кто представляется им авторитетом. И хотя мы недоверчиво относимся к этому факту и считаем, что сможем воспротивиться преступному приказу, реальность свидетельствует об ином. Пример фашистской Германии показывает, что за считанные годы можно заставить людей без прямого принуждения выполнять самые ужасные приказы ради «общего блага», при этом большинство само будет браться за работу, ведь они «ничего такого не делают, а только выполняют приказ». В послевоенные годы широкое исследование феномена подчинения начал Стэнли Милгрэм. Он показал, что большинство людей, подчиняясь даже вымышленному авторитету, могут нанести человеку прямой вред вплоть до смертельного (книга «Подчинение авторитету. Научный взгляд на власть и мораль»).

Яркой демонстрацией нашей склонности некритично подчиняться является серия преступлений в США, когда в закусочную звонил незнакомец, представлялся полицейским и просил задержать якобы преступницу, находившуюся внутри. Затем по телефону давались указания раздеть жертву, обыскать, заставить прыгать и ряд других грубых издевательских команд. Ужасно, что большинство людей делали все, что сказал им якобы полицейский, а большинство жертв подчинились телефонному приказу от неизвестного лица. Известно о 70 таких случаях в 30 штатах.

Первой отраслью, где озаботились проблемой слепого подчинения, стала авиация. Анализ ряда авиакатастроф показал, что их причиной был приказ капитана и боязнь второго пилота четко выразить свои возражения и защитить свое мнение. Поэтому в современных обучающих программах всех членов экипажа учат проявлять достаточную настойчивость, чтобы привлечь внимание капитана и решить возникшую проблему.

Культура подчинения хоть и создает видимость единомыслия, однако содержит множество рисков и опасностей. Чем сильнее склонность соглашаться, тем выше риск злоупотребления властью, коррупции и искажения реальности. Лидер, привыкший добиваться слепого подчинения, вскоре утрачивает связь с реальностью и начинает делать все больше ошибок, лишившись обратной связи. А молчаливое согласие большинства является той средой, где гибнет возможность развития. Если лидер берет всю ответственность и инициативу на себя, то его подчиненные, соответственно, будут вести себя безответственно и безынициативно. Кинув все силы на запугивание и принуждение, нельзя ждать от работников улучшений, идей и прорывных решений!

Так что же делать? Неужели умение подчиняться — это анахронизм? Конечно нет. Умение подчиняться и точно выполнять команды очень важно для эффективной работы сложных систем. Без лидера и единоначалия работа организаций и компаний может быть парализована бесконечным обсуждением и анализом. Но подчинение должно быть не слепым, а осознанным. А противовесом умению подчиняться должен быть навык осознанного неподчинения.

Осознанное неподчинение — это навык возражать приказу, оставаясь в рамках правил и вежливости. Так ученых учат критическому мышлению, пилотов самолета — оспаривать приказы капитана, студентов — вступать в дискуссию с преподавателем. Любой лидер, если он действительно уверен в своих силах и хочет развития своей организации, заинтересован в том, чтобы иметь перед собой адекватную картину мира и обратную связь, чтобы его подчиненные умели осознанно подходить к выполнению задач. Это может уберечь от серьезных ошибок.

В книге «Осознанное неподчинение» Айра Чейлофф приводит пример с новенькой медсестрой, получившей приказ ввести препарат. Сестра знала, что в данном случае он может быть фатален, и сказала об этом врачу, на что получила ответ «не ваше дело, вводите». Не вступая в прямой конфликт, она подготовила капельницу и обратилась к врачу, чтобы он лично открыл зажим на ней. Этого было достаточно, чтобы врач прислушался и изменил свое мнение.

Исследования показывают, что навык неподчинения сложно развить, но сделать это вполне по силам каждому. В повседневной жизни человек с властью и авторитетом может просить вас сделать что-то плохое, руководствуясь даже хорошими намерениями. Спросите себя, имеет ли этот человек достаточную компетентность и легитимен ли он? Принесет ли выполнение его просьбы больше пользы, чем вреда?

К осознанному неподчинению нужно подходить творчески, так как предложить универсальное решение сложно. Иногда можно потребовать приказ в письменном виде, привлечь мнение других авторитетов. Если человек увидит другого авторитета, оспаривающего приказ первого, то он с меньшей вероятностью подчинится зловредному приказу. Для защиты своего возражения находите союзников и начинайте возражать как можно раньше, до формулировки конкретного задания или приказа. Поддерживайте тех, кто также возражает. Принимая решение о выполнении, ориентируйтесь на высшие ценности, а не на текст приказа. Не позволяйте вежливости или субординации заставить вас согласиться. Уточняйте приказ, оценивайте его безопасность, законность и практичность и предлагайте альтернативные возможности и сценарии! При этом важно оставаться в рамках правил и вежливости, а не переходить к открытому бунту.

Как бы нам ни хотелось перенести ответственность за действия на других, она всегда лежит на нас. Цена подчинения в нашей жизни намного выше, чем кажется. Как часто мы делали что-либо не потому, что хотели, а потому, что кто-то сказал? История же учит, что непосредственно отвечать будем мы сами, а не те, кто отдавал нам приказы.

Если вы родители, то, начав обучать ребенка подчинению, нужно учить его и неподчинению, иначе он будет легкой добычей для начальников и авторитетов разных видов. Учите своих детей не слушаться и делать это конструктивно. Вместо того чтобы требовать абсолютного подчинения, спрашивайте, почему вы просите их это сделать, есть ли другие способы и что случится, если это не будет сделано? Моделируйте ситуации или игры, когда авторитету подчиняться категорически нельзя. Личная ответственность — это тяжелый груз, но одновременно и надежный фундамент. В конечном счете от слепого подчинения в мире больше ужасов и смертей, чем от бунтов. Учитесь поступать правильно и воспитывайте чувство личной свободы. Как метко написал Антон Павлович Чехов, «этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая...»