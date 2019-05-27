В Крупском районе егерю выстрелили в голову 27.05.2019, 13:00

2,832

Oн госпитализирован в тяжелом состоянии.

Случай произошел вечером 26 мая, сообщили nn.by в СК.

Инспектор Борисовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и егерь Крупского подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов находился в лесу у деревни Большие Жаберичи, где ему повстречался мужчина с охотничьим ружьем в руках.

После просьбы предъявить документы на оружие мужчина выстрелил из охотничьего ружья в голову егерю.

Стрелявший с места преступления скрылся, но был задержан сотрудниками УВД Минского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии, находится в реанимации, сообщил официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Босько.

Следователями совместно с сотрудниками милиции и экспертами проведен осмотр места происшествия. Изъяты стреляная гильза, патрон и другие вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.