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В Крупском районе егерю выстрелили в голову

  • 27.05.2019, 13:00
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Oн госпитализирован в тяжелом состоянии.

Случай произошел вечером 26 мая, сообщили nn.by в СК.

Инспектор Борисовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и егерь Крупского подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов находился в лесу у деревни Большие Жаберичи, где ему повстречался мужчина с охотничьим ружьем в руках.

После просьбы предъявить документы на оружие мужчина выстрелил из охотничьего ружья в голову егерю.

Стрелявший с места преступления скрылся, но был задержан сотрудниками УВД Минского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии, находится в реанимации, сообщил официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Босько.

Следователями совместно с сотрудниками милиции и экспертами проведен осмотр места происшествия. Изъяты стреляная гильза, патрон и другие вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.


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