Reuters: Россия вынуждена снизить добычу нефти из-за «Дружбы» 1 28.05.2019, 11:51

Экспорт российской нефти уже снизился на 6%.

Дефицит экспортных пропускных мощностей «Транснефти» вынуждает производителей сокращать добычу

Поставки российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» постепенно возобновляются, однако дефицит экспортных пропускных мощностей Транснефти сохраняется, вынуждая производителей сокращать добычу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, пишет «Новое время».

По их данным, добыча нефтяного сырья в РФ в период с 1 по 26 мая упала до 11,125 млн баррелей в сутки с 11,239 млн баррелей в сутки в среднем за апрель.

При этом экспорт российской нефти по системе «Транснефти» в рассматриваемый период снизился на 6% к среднему уровню апреля, показали данные отраслевых источников и расчеты Reuters.

Минэнерго РФ отказалось от комментариев.

Источники в торговых кругах полагают, что снижение добычи вызвано ограничениями на экспорт сырья в условиях частичной приостановки прокачки Urals по трубопроводу «Дружба».