Владимир Базанов: Пока минское «Динамо» берет Мингорисполком, а там будет видно

Владимир Базанов: Пока минское «Динамо» берет Мингорисполком, а там будет видно5
- 28.05.2019, 12:44
Председатель БФФ рассказал о переменах в управлении клубом.
Председатель БФФ Владимир Базанов в интервью корреспонденту "Прессбола" Владимиру Пирогу рассказал о судьбе минского "Динамо".
- Чуть ли не главная актуальная тема — минское "Динамо". Кто его возьмет под крыло?
- Пока берет Мингорисполком, а там будет видно.
- В руководстве клуба уже перемены. Знакомы с новым гендиректором Андреем Толмачем?
- Нет.
- Как думаете, изменится ли тренерский штаб команды?
- Не знаю, поскольку здесь решения принимать председателю Мингорисполкома. Клубами у нас управляет исполнительная власть — значит, это ее прерогатива.