Владимир Базанов: Пока минское «Динамо» берет Мингорисполком, а там будет видно 5 28.05.2019, 12:44

Владимир Базанов

Председатель БФФ рассказал о переменах в управлении клубом.

Председатель БФФ Владимир Базанов в интервью корреспонденту "Прессбола" Владимиру Пирогу рассказал о судьбе минского "Динамо".

- Чуть ли не главная актуальная тема — минское "Динамо". Кто его возьмет под крыло?

- Пока берет Мингорисполком, а там будет видно.

- В руководстве клуба уже перемены. Знакомы с новым гендиректором Андреем Толмачем?

- Нет.

- Как думаете, изменится ли тренерский штаб команды?

- Не знаю, поскольку здесь решения принимать председателю Мингорисполкома. Клубами у нас управляет исполнительная власть — значит, это ее прерогатива.